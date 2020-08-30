حسينية أولاد مسلم بن عقيل أحيت ليلة القاسم بن الحسن - عليهما السلام

وطن النهار

ارتقى منبر حسينية اولاد مسلم بن عقيل عليهم السلام السيد حيدر جمال الدين، الذي سلط الضوء على سيرة ابن سبط الرسول صلى الله عليه واله وسلم القاسم بن الحسن ضمن مراسم احياء ذكرى عاشوراء، مبينا ان المؤرخين اختلفوا في عمر سيدنا القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام فقسم قالوا انه في واقعة (الطف) لم يبلغ الحلم بعد ولم يتزوج.

واضاف: قسم آخر قال انه بلغ الحلم وتزوج وهنا علينا كمهتمين بمعرفة الامر الصحيح ان نبحث بأنفسنا في التاريخ ونجمع الدلائل لنصل الى العلم الذي تطمئن له نفسنا ونعتقد به علماً بأن كل المؤرخين لهم دلالاتهم التي استندوا عليها وبالتالي لكل رأيه. وتابع: نحن ايضاً اذا اطلعنا سنصل الى علم نعتقد به ونطمئن له وفق الادلة العلمية والتاريخية وهنا يجب علينا معرفة ان من يثبت معرفته وفقاً لمعطيات معينة لا يعني ان الآخر الذي خالفه الرأي خطأ انما كل بنى اعتقاده حسب ما توافرت له من دلائل اطلع عليها وكون فكرته منها. وعرج جمال الدين لذكر كيف تقدم القاسم لعمه الحسين -عليهما السلام- وكان صغيراً يطلب الاذن للخروج الى ساحة المعركة ومواجهة الاعداء دفاعاً بعد ان رأى انصار الحسين واهل بيته قد استشهدوا ولم يبق مع عمه احد الا ان عمه الحسين رفض طلبه ثلاث مرات، ثم ذهب الى امه فاعطته وصية ابيه الحسن -عليه السلام- وحين قرأها ذهب الى عمه الحسين واعطاه الوصية واذا بأبيه يوصيه بنصرة عمه الحسين عليه السلام وهنا سمح له الحسين بالذهاب الى ساحة المعركة واستشهد ليلحق بركب شهداء كربلاء من الانصار وآل البيت عليهم السلام.

