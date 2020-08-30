حسينية دار الزهراء نظمت دروساً عن بُعد للأشبال والفتيان

وطن النهار

أقامت حسينية دار الزهراء -عليها السلام- بالتعاون مع مسجد العترة الطاهرة عليهم السلام حسينية للأشبال والفتيان عبر تطبيق ZOOM وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين. وشمل البرنامج دروسا من سيرة سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بالإضافة لعرض فيلم يحكي واقعة كربلاء ومشاركات مختلفة للأشبال والفتيان مع مسابقة ثقافية يومية.

المشارك عبدالمحسن عمار كاظم قال: إننا ونحن في هذا العام وفي ظل انتشار هذا الوباء، كان لزاما علينا الاستمرار في نشر رسالة الإمام الحسين عليه السلام وبالأخص للفئة الناشئة وكان ذلك عبر التواصل عن بعد عبر تطبيق ZOOM، وقد شهد البرنامج إقبالا رائعا ومشاركات مختلفة ومتميزة من قبل الأشبال والفتيان الحسينيين فلهم ولذويهم الشكر. وهذه فرصة لجميع الحسينيات للاستفادة مستقبلا من المنصات الإلكترونية لنشر فكر أهل البيت عليهم السلام حتى مع عودة الحياة لطبيعتها. اما حسين علي التحو فقال: يستمر احياء ذكرى عاشوراء حتى في أحلك الظروف وأصعبها، وهنا أتحدث عن فئة مهمة جداً وهي فئة الفتيان والأشبال، وبما انهم حُرموا من حضور المجالس الحسينية في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة، لهذا كان من الواجب والمهم توفير وسيلة ولو كانت عبر الفضاء الالكتروني لنشر معاني وقيم ثورة عاشوراء، وقد رأت حسينية دار الزهراء بالاشتراك مع مسجد العترة الطاهرة أنه اصبح لزاماً توفير تلك الوسيلة البديلة عن الحضور المباشر بما فيه من مواكبة للظروف والمستجدات، فكانت تجربة مشجعة ومحفزة بأن تستمر المؤسسات في نشر الثقافة والعلوم حتى في اصعب الظروف واحلكها، حتى السلبيات يمكن تفاديها مع الوقت والتجربة باستخدام اساليب تفاعلية مع الحاضرين من الفتيان أو الأشبال في البث المباشر.

من جهته، قال علي مصطفى دشتي: بالبداية أود أن أشكر إدارة حسينية دار الزهراء وإدارة مسجد العترة الطاهرة لإقامتهم لحسينية الفتيان التي أصبحت عن بعد بسبب الأوضاع الراهنة ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وهذا الشيء يعتبر إنجازا كبيرا جداً، وكانت هذه التجربة تجربة رائعة من كل النواحي،تنظيم وترتيب لم أشاهده من قبل، والدروس التي تُقدم مفيدة مليئة بالعبر والمواعظ والحكم، هذه التجربة علّمتنا الكثير والكثير عن الإمام الحسين -عليه السلام- الذي حارب الباطل حتى قُتِل،كذلك تعلّمنا عن ثورة الإمام الحسين -عليه السلام- أيضاً، تعلمنا الكثير والكثير،كل الشكر لإدارة حسينية دار الزهراء وإدارة مسجد العترة الطاهرة لإقامتهم لهذه الحسينية، والشكر أيضاً موصول للأساتذة والمؤسسين تقبل الله أعمالهم بأحسن القبول وفي ميزان أعمالهم إن شاء الله.

من جهته، قال محمد جاسم أشكناني: احرص على حضور الدرس يوميا

واحب المشاركة في الدرس وانصح الاولاد ان يحضروا الدرس ويستفيدوا

ويتعلموا من ثورة الامام الحسين -عليه السلام-.

