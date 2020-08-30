الحسين (عليه السلام).. منهج الإباء

إيمانيات

إذا نظرنا إلى حديث الإمام الحسين ليلة العاشر من محرّم وبعد أن جمع أصحابه وأهل بيته، وشكر الله وأثنى عليهم جميعاً، قال: «أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً عني خيراً، الا وإني لاظن يومنا من هؤلاء غدا، واني قد أذنت لكم فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام». انّ الحسين في خطبته هذه لم يقل بأنني غريب فلا تتركوني لوحدي، أنا المسكين المستكين، بل انّه أراد لهم أن يفهموا معنى الاستغناء والإكتفاء الذاتي فإنّه لو رأى بعد إتمام الحجة عليهم عدم وجود رغبة منهم للبقاء معه لكان قد أبعدهم عن ساحة المعركة فوراً وذلك أنّه لا يريد لهم الاكتواء بنار العذاب الرباني، ولو أنّه طلب منهم المدد والعون بعد ذلك ولم يتحركوا لإعانته، لابتلاهم الله بعذاب نار جهنم. إنّ درس الإستغناء والإكتفاء الذاتي هذا ليس درساً بسيطاً، فها الدرس هو الذي أوجد روح الإستغناء والاكتفاء الذاتي لاحقاً، والذي تبلور في الثورات والنهضات الحسينية المتتالية.

إنّ الحسين بن عليّ (عليه السلام) أعطى بنهضته درساً في الغيرة والحمية للناس.

? درساً في الصبر والتحمُّل.

? درساً في احتمال المصاعب، وركوب الشدائد.

ولقد كانت دروساً بالغة الأهمية بالنسبة للمسلمين، فعندما يقال ماذا عمل الحسين (عليه السلام)؟ وكيف استطاع إحياء الإسلام بدمه؟ يكون الجواب إنّ الحسين بن عليّ قد نفخ روحاً جديدة في النفوس، وحرّك دماء المسلمين، وجعلها تغلي في العروق، وأثار الغيرة، ومنح العشق والقيم المثالية للناس. لقد أوجد فيهم حس الاستغناء والاكتفاء الذاتي، لقد أعطاهم درساً بليغاً في المقاومة والصمود، وتحمل الشدائد والصبر على الصعاب، وأسقط عنهم حاجز الخوف والرعب، وخلق منهم بطولات وشجاعات بعد أن كانوا غارقين في الخوف والجبن إلى أخمص القدم. لذلك فإنني عندما أؤكِّد على أنّ المطلوب من دراسة الملحمة الحسينية وواقعة كربلاء ونهضة عاشوراء من هذه الزاوية الحماسية أكثر من أيّة زاوية أُخرى، فإنّ مقصودي في ذلك هو الاستفادة من هذه الدروس العظيمة التي يمكن لها أن تعطينا إياها، إنني لست مخالفاً للرثاء، وقراءة التعزية، إنني أقول إن علينا أن نرثي الحسين، ونقرأ التعزية بشكل نستطيع معه أن نحرك حس البطولة والشجاعة الحسينية، وإحياء روح الحماس الحسيني في صفوف الأُمّة. إنّ للحسين بن عليّ إمتياز اجتماعي كبير، وشعار دائم كان يرفعه كلّ من أراد القيام ضد الظلم إذ كان شعاره (يا لثارات الحسين) واليوم كذلك هو شعارنا وموضوعنا الكبير من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة لإقامة الصلاة، وإحياء الإسلام، وتجديد حياة العواطف والأحاسيس الإسلامية، والمثل العليا في وجودنا. إنّ حياة الأُمم ليس بثرواتها الكثيرة، ولا حتى بعلومها، فالعلم وحده ليس كافياً لإحياء الأُمم، بل إنّ حياة الأُمة تتمثل في إحساس تلك الأُمّة بشخصيتها وكيانها. وإذا كانت أُمّة أخرى تناضل وتكافح ضد أقوى أُمم العالم وأغناها فهل سألنا أنفسنا بماذا تقاتل تلك الأُمّة؟ إتقاتل بأعدادها أو بثرواتها؟ أبداً فتلك الأُمّة إنما تقاتل بشخصيتها وأخلاقها وهي تقول للمعتدي: إنني لا أقبل بسيادتك أبداً، وأنا إما أعيش واقفة على قدمي ودون أن يحكمني أحد، أو يتسلّط عليَّ أحد أو أن أفنى من الوجود. الجنّة والنار والخلود في كلِّ منهما وهما العاقبة التي لابدّ أن تنتهي إلى إحداهما حياة الإنسان وهي عاقبة أخيرة ودائمة لا عاقبة من بعدها.

