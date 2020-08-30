الثبات والعزيمة عند وقوع المصائب

إيمانيات

الأخلاق إحدى ركائز الدين الثلاث، إذ إنّ الإسلام قائم على ثلاث ركائز أساسيّة هي: «العقائد» و«الأحكام» و«الأخلاق»، ذلك لأنّ تتميم القيم الأخلاقيّة الحميدة وصبغ صفات النّاس وتصرّفاتهم بالصبغة الإلهيّة من أهمّ أهداف بعثة الأنبياء (عليهم السلام)، بل إنّما هي الهدف الأساس، فقد ورد عن الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «إنّما بعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق».. فتهذيب نوازع الإنسان وتصرّفاته، وزرع بذور الكمالات الأخلاقيّة والخصال الإنسانيّة السامية في أعماق روح الإنسان، غاية مهمّة جدّاً أو هي الأهمّ في رسالة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام). ولقد كانت عاشوراء الأفق المبين الذي تجلّت فيه ذروة مكارم الأخلاق في أقوال وأفعال الإمام الحسين (عليه السلام)، وفي أقوال وأفعال أهل بيته وأنصاره الذين كانوا يستهدون بهداه ويستنيرون بنوره. إنّ واقعة كربلاء بما كان فيها من روحانيّة وأخلاق وسجايا سامية تجلّت في أقوال وأفعال أبطال ملحمة عاشوراء، تشكّل منبعاً أثيراً ومصدراً نفيساً لتعلّم الأخلاق والاقتداء بالأسوات الحسنة في طريق تزكية النفس، وفي السلوك الاجتماعيّ، وفي التربية الدينيّة، وتحقيق الكرامة الإنسانيّة. وتتجلّى «البلاغات الأخلاقيّة» لعاشوراء في قضايا مثل: الصبر، والإيثار، والفتوّة، والوفاء، والعزّة، والشجاعة، والتحرّر من تعلّقات الدنيا، والتوكّل، ومجاهدة النفس، والمواساة، والنبل، والالتزام بكافة الموازين الشرعية في المصائب... إذ إنّ في كلّ زاوية من زوايا هذه الواقعة الخالدة يمكننا أن نشاهد تجلّياً من تجلّيات الأخلاق الحميدة العالية الصادرة عن معسكر الإمام الحسين (عليه السلام). ولمّا كانت ليلة عاشوراء يقول عليّ بن الحسين: «كنت جالساً وعمّتي زينب تمرّضني والحسين في خيمته وإذا بي أسمع صوتاً وأنيناً يقطّع القلوب والحسين يقول:

يَا دَهْرُ أُفٍّ لَكَ مِنْ خَلِيلِ

كَمْ لَكَ بِالإِشْرَاقِ وَالأَصِيلِ

وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكٌ سَبيِلِي

وَإِنَّمَا الأَمْرُ إِلَى الجَلِيلِ

يقول: فهمت كلامه، فخنقتني العبرة، أمّا عمّتي زينب فلمّا سمعت الكلام خرجت من الخيمة مهرولة، وقفت على أخيها الحسين، نادت: أخي حسين حبيبي حسين، أتنعى نفسك بالموت؟! أخي حسين، أَتُغْتَصبُ نفسك اغتصاباً؟! ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدت على السهل، أخي حسين ماذا تقول؟ ماذا تنعى؟ قال الحسين: أُخيّة زينب، لا يذهبنَّ بحلمك الشيطان، إعلمي أنّ أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدّي وهو خير منّي، مات أبي وهو خير منّي، مات أخي وهو خير منّي، أُخيّة زينب لا بدّ من مصرع أنا لاقيه..». فها هي السيدة زينب (عليها السلام) تستمد القوة والثبات من سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام).. ففي أصعب المواقف تقف بثبات وعزيمة ومتيقنة من عاقبة كلّ هذه المصائب خير من الرحمان.. وهي خصلة بارزة في مواقف السيدة زينب، وقد ورثتها عن مدرسة جدها وأبيها وأخيها الإمام الحسين (عليه السلام) والحسن (عليه السلام)، وهي مدرسة القرآن التي تعلّم الإنسان أن يخشى الله ولا يخشى سواه، تربّت على أنّ الحوادث مهما كانت جسيمة لا يهتز لها قلب، ولا يرتجف لها جسد، وعلى أن تستقبل الموت وتطلبه، ومن طلب الموت كُتبت له الحياة وكُتب له الخلود. فهي تقف أمام طاغية زمانها لتقول له: «ولئن جرّت عليَّ الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرَك واستعظم تقريعَك، واستكبر توبيخَك، لكن العيون عبرى والصدور حرّى». والإسلام ربّى أبناءه كي لا يعرفوا للهزيمة معنى، فهم ينالون على أي حال إحدى الحسنيين، وانحسار الحقّ لا يعني فشله وضعفه بل يعني تمحيص المؤمنين الصادقين، وانتفاش الباطل لا يعني انتصاره لأنّه هو استدراج أهل الباطل كي يزدادوا إثماً. هذه المفاهيم كانت زينب (عليها السلام) تبثها في المجتمع محاولة تصوير يزيد المنتصر في الظاهر على أنّه المهزوم، وتصوير آل البيت المنهزمين في الظاهر بأنّهم المنتصرون.. المنتصرون بما نالوا من فوز الشهادة.. والمنتصرون على المدى البعيد حين تهدم دماؤهم عروش الطواغيت.

