السيِّدة زينب (عليه السلام) بطلة كربلاء

إيمانيات

وحقّ أن ينحني القلم إجلالاً بل إعجاباً وتصاغراً أمام السيِّدة زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السلام)، الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدّي للظلم والطغيان والمعلم المتألق في دُّنيا المرأة والجهاد. زينب (عليها السلام) لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة. زينب (عليها السلام) الروح التي تجسّدت فيها قيم الكبرى أُمّ المؤمنين خديجه والزهراء فاطمة سيِّدة نساء العالمين وشجاعة القائد الإمام عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) وصبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعزّة السبط الحسن بن عليّ وثورة سيِّد الشهداء الحسين بن علي (عليهما السلام). زينب في موقفها.. زينب في إرادتها.. زينب في صبرها.. زينب في قيادتها للموقف والمواجهة والدعوة إلى أهداف الثوار في كربلاء، زينب الكتاب الذي حوى كلّ هذه الفصول المضيئة ليقرأ فيما بعد، لتقرأ صفحات الصراع بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخديجة وفاطمة وعليّ والحسن والحسين (عليهم السلام) وبين خصومهم عبر مراحل المحنة والصراع. شاء الله تعالى أن ترث السيِّدة زينب (عليها السلام) هذه الأعباء وأن تحمل الراية بعد يوم الطف ببطولة وجدارة، راية بدر التي حملها الإمام عليّ (عليه السلام) يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، زينب بنت عليّ بن أبي طالب أُمّها فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخواها السبطان الشهيدان الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة.. زينب التي تربت في بيئة فريدة في عالم الإنسان أُمّها فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سيِّدة نساء العالمين، فاطمة التي عاشت وتربّت في بيت أبيها الهادي محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُمّها الطاهرة خديجة الكبرى (عليها السلام) وإلى جنب تلك الأجواء الروحية والبيئة الإيمانية الصافية كانت تستنشق أجواء النبوّة وتدرج في أحضان جدّها المصطفى (صلى الله عليه وآلهوسلم)، عاشت (عليها السلام) وتحوطها عناية الجدّ العظيم ورعاية أبويها الإمام عليّ والسيِّدة فاطمة (عليهما السلام) والكلّ ينظر إليها نظرة العطف والحنان يقرأ في شخصيتها المستقبل المحزن والفاجعة المروعة لآل محمّد. فَقَدت زينب أُمّها السيِّدة الزهراء (عليها السلام) وفَقَدت فيها حبّ الأُمومة وحنانها، وواجهت فاجعة استشهاد أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام). السيِّدة زينب (عليها السلام) التي قد باتت ليلة الحادي عشر من المحرم وفي قلبها الأسى واللوعة تطوف بها الذكريات وتحلق في نفسها الرُّؤى النيّرة فلم يغب عن رُؤاها محمّد وفاطمة وعليّ وأخوها الحسن (عليهم السلام)، إنّها تندبهم إلى جنبها في ليلة الوحشة والغربة وفقد أخيها الإمام الحسين (عليه السلام). زينب (عليها السلام) التي سارت مع الركب إلى الكوفة عاصمة أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام) وترى الناس مجتمعين يرقبون أنباء المعركة ويتأمّلون في رؤوس الشهداء المحمولة على الرماح والسبايا. لتبدأ السيِّدة زينب (عليها السلام) دورها لإكمال رسالة الثورة التي قادها الإمام الحسين (عليه السلام) ووهبها دمه وروحه الطاهرة لإنقاذ الأُمّة والرسالة ولاستئصال جذور الردة والطغيان.