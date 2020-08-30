«العمالة الوطنية» بالخاص مؤمَّنة مالياً حتى يونيو 2021

مال وأعمال

كشفت مخاطبات رسمية، عن تمسك الحكومة بدعم وتعزيز تواجد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في إطار سعيها لعلاج الخلل الهيكلي في تركيبة العمالة بهذا القطاع، والذي لا يستقطب سوى 4 في المئة فقط من إجمالي العاملين الكويتيين في حين تذهب 96 في المئة من وظائفه لغير الكويتيين.

ووفق مصادر موثوقة لـ«النهار» فإنه من بين الآليات التي تستهدف الحكومة تطبيقها في الفترة المقبلة، العمل على تقليص فجوة المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من ناحية وتحقيق العدالة في الرواتب بين الكوادر الوظيفية المتشابهة في الجهات الحكومية عبر تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي، مضيفة أنه لا يعقل وجود فوارق كبيرة في الرواتب بين أصحاب الكادر الواحد والمسمى الوظيفي الواحد في العديد من الجهات، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتشدد على شركات القطاع الخاص بتطبيق نسب الإحلال التي تحددها الحكومة لاستيعاب الخريجين الجدد في تلك الوظائف.

وتستهدف الحكومة من وراء دعم وحماية العمالة الوطنية العمل على تخفيف الضغط على بند الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة والذي يلتهم قرابة 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق المقدر في ميزانياتها منذ 2014/2015 وحتى ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021.

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن صرف الدفعة الأولى من دعم العمالة الإضافي المقدم من الدولة للمسجلين على الباب الثالث، لافتة في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، أنه تم الصرف تلقائياً على العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس 6 أشهر دفعة واحدة في 16 يوليو الماضي.

وبينت الوزيرة أن الدعم المقدم للشركات، يقابله التزام منها بعدم المساس بالرواتب حتى نهاية النصف الأول من 2021.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن مخاطبتها الهيئة العامة للقوى العاملة، بموافقتها على زيادة ميزانية الهيئة لدعم العاملين بالقطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس، بمبلغ 240.45 مليون دينار، لافتة أنه سيتم صرف المبالغ من ميزانيتها للسنة المالية 2020/2021، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 849 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2020.

