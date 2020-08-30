15 شركة طلبت إلغاء نشاطها

مال وأعمال

اعلنت وزارة التجارة والصناعة أن هناك 15 شركة تقدمت بفسخ عقد الشركة بصفة نهائية. وطلبت الوزارة ممن له الاعتراض على فسخ عقود هذه الشركات التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية باعتراض خطي، مرفق به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.

والشركات التي تقدمت بطلب فسخ عقدها هي الصقر الحر لتقديم الخدمات اللوجيستية، ادرس هدية للادوات الكهربائية ومقاولاتها، اي ان كي للمقاولات العامة للمباني، اي ان كي للاستيراد والتصدير، عجمي للخضار والفاكهة والمواد الغذائية، مطعم ومقهى وايت بار، النقاء والارتقاء لبيع الاغذية المتنقلة، بيكري ستيشن لادارة المطاعم، سولار لاين لتقديم الخدمات اللوجيستية، كرنفال النوبة للتجارة العامة، شقردي اكسبرس لتوصيل الطلبات الاستهلاكية، المسلية العليا للتجارة العامة، دروازة العاصمة العقارية، مجموعة سما المتكاملة للتجارة العامة، واخيرا شركة يا مال الشام للملابس الجاهزة والاحذية والحقائب.

