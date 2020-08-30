«المركز» تخارج من عقار صناعي في «رينو»

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» تخارجه بنجاح من مركز لونجلي التجاري في مدينة رينو الواقعة في ولاية نيفادا الأميركية. وتم إطلاق هذا المشروع الاستثماري في مارس 2018، ويضم الاستحواذ على مساحة صناعية للتأجير تبلغ 270,975 قدمًا مربعة، وتطويرها إلى أصول صناعية من الدرجة الأولى. وقد واصل «المركز» أداءه المتفوق، متجاوزاً التقديرات الأولية للعوائد، محققاً معدل عائد داخلي صافٍ للمستثمرين (IRR) خلال الدورة الاستثمارية الحالية بلغت نسبته 17.6 %، مما يعزز سجله الحافل بالإنجازات.

وحقق التخارج معدل عائد داخلي صافٍ للمستثمرين (IRR) بلغ

17.9 %، بينما بلغ صافي العائد على الاستثمار (ROI) 49.3 %. وعلى الرغم من الآثار السلبية لـجائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال، فقد تجاوز كلا المقياسين التقديرات الأولية بفضل الاختيار الجيد للأسواق والتنفيذ المتميز وفرضيات الاستثمار القوية.

وعلق سامي شبشب، رئيس شركة مار-جالف مانجمنت إنك (مار-جالف)، الذراع العقارية «للمركز» في الولايات المتحدة الأميركية قائلا: «أود أولاً أن أتوجه بالشكر لشركائنا على الأداء الاستثنائي، وأؤكد أننا نتطلع إلى الاستفادة من هذه النجاحات لتطوير علاقاتنا التجارية. ونعتقد أن ظروف السوق الحالية كانت ومازالت تخلق فرصاً انتقائية محفّزة سنستفيد منها من خلال تأثير الشراكات الدائمة التي بنيناها على مدار الثلاثين عاماً الماضية مع شركائنا في مجال التشغيل ومقدمي الخدمات ومؤسسات الإقراض، من خلال مكتبنا في الولايات المتحدة الأميركية. ومع خبرات فريق عملنا التي تبلغ مجمعة أكثر من 100 عام، يتطلع الفريق إلى استكشاف ديناميكيات السوق الجديدة التي أحدثها تفشي جائحة كورونا، كما فعلنا خلال الأزمات السابقة».

وأضاف شبشب: «يتماشى التخارج من العقار في لونجلي مع استراتيجية الاستثمار الأولية وأنّ هذا التخارج هو الخامس خلال الأثني عشر شهراً الماضية. وتبلغ قيمة محفظتنا العقارية الدولية المتبقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 400 مليون دولار أميركي، وهي تتألف من ثمانية استثمارات نشطة وثلاثة استثمارات قيد التنفيذ تم التخارج منها بالكامل لصالح مستثمرينا».

ومن جانبه أكد عبد اللطيف وليد النصف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وتطوير الأعمال، التزام «المركز» تجاه برنامجه العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وقال: «نحن سعداء جدًا بنتائج برنامجنا العقاري الدولي ونتطلع إلى مواصلة النمو من حيث الحجم والتغطية الجغرافية. ولا تزال رغبة المستثمرين تجاه برنامجنا آخذة في النمو، وأود أن أشكرهم على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر، وسيظلُّ تركيزنا منصباً على تقديم المزيج السليم من المنتجات التي ستمكننا من خلق قيمة لمستثمرينا ومساهمينا وأصحاب العلاقة لدينا. وفي الختام، لا شك أن جائحة كورونا قد خلقت حالة من عدم اليقين في السوق بسبب طبيعتها غير المسبوقة، ومع ذلك أود أن أكرر أن هذا سيخلق فرصًا فريدة نترقبها في «المركز» وعلى استعداد لاقتناصها».

