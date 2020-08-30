«الوطني» يفتتح فرعه الجديد في مبنى البورصة اليوم

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن افتتاح فرعه الجديد في مبنى بورصة الكويت، حيث يمكن لعملاء البنك الآن زيارة الفرع الجديد الذي يقدم كافة الخدمات المصرفية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتطبيق إرشادات السلامة من قياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول إلى الفرع وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، إضافةً إلى تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي، حرصاً منه على سلامة العملاء والموظفين.

وتعقيباً على افتتاح الفرع الجديد أعلنت مساعد مدير عام بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي قائلة: «إن الوطني يحرص على تعزيز موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال انتشار شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت، وبما يضمن تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه ومساعدتهم على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية».

وأضافت العوضي أن البنك يسعى دائماً إلى أن يكون الأقرب إلى عملائه وحصولهم على أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً وأماناً مع الحفاظ على سلامتهم من خلال الالتزام الكامل بتطبيق جميع التدابير الوقائية وإرشادات الجهات الصحية.

وأكدت العوضي على أن شبكة فروع البنك التي تغطي الكويت تتكامل مع قنواته الإلكترونية وفي مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت التي تقدم الخدمات على مدار الساعة والتي تلقى إقبالاً كبيراً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وهو ما يثبت تفوق الوطني في تقديم الخدمات الرقمية وحرصه على التطوير المستمر لقنواته الإلكترونية.

ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته المصرفية عبر أجهزة الوطني للسحب الآلي والإيداع النقدي المتوافرة في جميع أنحاء الكويت وذلك من خلال 327 جهازاً سحب آلياً من ضمنها أكثر من 100 جهاز إيداع نقدي. كما يمكن التواصل مع البنك من خلال قنواته المختلفة مثل خدمة التواصل مع الوطني على 1801801 أو خدمة الوطني عبر WhatsApp على الرقم ذاته، أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، إذ تتم الإجابة على جميع الاستفسارات.

