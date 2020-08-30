«زين» تُزوّد «الأحمدية للمقاولات» بحلول الكاميرات الحرارية وإنترنت 5G

مال وأعمال

أعلنت زين عن تعاونها مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، وذلك لتزويدها بحلول الكاميرات الحرارية وأحدث حلول الإنترنت فائق السرعة وتكنولوجيا إنترنت الجيل الخامس 5G المُتطورة، وذلك لمُساندتها في التعامل مع جائحة كو?يد-19 والحفاظ على سلامة موظفيها وتمكينها نحو التحوّل الرقمي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا التعاون جاء من منطلق التزامها بتفعيل دورها الوطني خلال الأزمة الحالية التي تمر فيها البلاد، والتي تعكس من خلالها دورها كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي لتوفير الخدمات والحلول المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية بما يخدم احتياجات مُختلف المؤسسات والشركات التي تعمل جاهدة خلال الظروف الحالية، ومنها الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة التي تُعتبر إحدى أكبر وأعرق الشركات في البلاد. وبينت زين أنها حرصت ومنذ بداية أزمة كو?يد-19 أن تكون سبّاقة في التعاون مع العديد من كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد من شتى القطاعات والصناعات، وذلك لتسخير إمكاناتها التكنولوجية في مُساعدتهم على التعامل مع الجائحة، ولتنفيذ وعدها في تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً بما يُسهم في رفعة وازدهار الوطن.

وتستمر علاقة زين المُمتدة بالشركة الأحمدية على مدى قرابة ثلاثة عقود منذ أن بدأت الشركتان التعاون معاً في العام 1992، حيث عبرت زين عن فخرها بمُساندة الشركة الأحمدية في التعامل مع جائحة كو?يد-19 والحفاظ على سلامة موظفيها وعملائها، هذا بالإضافة إلى تمكينها نحو التحوّل الرقمي خاصةً وفي ظل الظروف الحالية التي تكون الشركات خلالها في أمس الحاجة لحلول العمل عن بُعد.

وتُقدم زين بموجب هذا التعاون مجموعة من أحدث خدمات وحلول الكاميرات الحرارية للمقر الرئيسي للشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة وعدد من مواقعها الأخرى، وهي الكاميرات التي تتميز بالكفاءة العالية وتسمح بالكشف عن حرارة الجسم من مسافة آمنة باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا، مما يُسهم في ضمان صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها.

كما ستزوّد زين الشركة الأحمدية بأحدث حلول الاتصالات والإنترنت فائق السرعة، وهي الحلول المبنية على التقنيات العالمية الأكثر تطوراً، والتي تشمل تكنولوجيا إنترنت الجيل الخامس 5G المتطورة، وذلك بهدف خدمة الاحتياجات التقنية للشركة وتمكينها نحو التحول الرقمي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

