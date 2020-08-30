ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو

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بروكسل - «رويترز»: كشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار كوفيد-19 في مارس وأبريل

وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضا بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 في يوليو، ما يزيد عن متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو مدفوعا في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى -17.2 في أغسطس من -26.2 في يوليو.

كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.

