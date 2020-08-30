«الأهلي المتحد»: 20 فائزاً في السحب الأسبوعي لـ «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج إدخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم: طلال علي البوعلي، وفيصل عبدالله الصراف، ويعقوب أحمد الصالح، وفاطمة عبدالله البلوشي، ونوشين أحمد منكواري، وعذاري مبارك العازمي، ومحمد عبدالله العتيبي، وناصر مطلق العتيبي، وإبراهيم غلوم صفر، ومنى حمد المشاري، وسارة عبدالعزيز السنعوسي، وعلي حسن علي، ونيتين راجيندرا سينجهفى، وأبجاد محمد البطي، وعبدالله يوسف السيف، ومنال ياسين فرس، وطارق أحمد علي، وشهد سالم الرديني، وعادل أكرم النجار ، وعبدالرسول علي خان.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار ، بالإضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

