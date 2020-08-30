«الخليج» كشف عن حزمة من المنتجات لحاملي بطاقاته

مال وأعمال

يقدم بنك الخليج مجموعة متنوعة من البطاقات لعملائه، تلائم احتياجاتهم المصرفية المختلفة وتمنحهم مكافآت عند استخدامها أيضًا. ويتفرد بنك الخليج بتقديم خدمات رائعة لحملة بطاقات ومنها خدمة Easy Pay وبرنامج الاسترداد النقدي، إضافة إلى أسرع برنامج مكافآت في الكويت، والعروض المختلفة لخصومات المطاعم والمحلات.

وقال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نحرص دائمًا على إيجاد حلول مبتكرة ترضي عملاءنا، ولهذا ننفرد بتقديم مميزات ومكافآت لا يجدها العملاء في البنوك الأخرى، وسنواصل التزامنا بالابتكار ورفع مستوى رضا العملاء دائمًا».

خدمة «Easy Pay» هي واحدة من الخدمات الحصرية في بنك الخليج، تهدف إلى تسهيل التسوق على العملاء. وتتيح الخدمة للعملاء تقسيط قيمة الفاتورة من المحلات المشاركة على 12 شهراً بفائدة 0 % دون رسوم إضافية على المعاملة عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج. أي عند تسديد قيمة فاتورة تبلغ 240 ديناراً. من أحد المحال المشاركة، يتم احتساب قسط بقيمة 20 ديناراً شهريا لمدة 12 شهراً بفائدة 0 % من دون أي رسوم إضافية للمعاملة. ويشارك في هذه الخدمة مجموعة من شركات الإلكترونيات وشركات الطيران وشركات السيارات وشركات الأثاث. ويزيد عدد الشركات المشاركة مع بنك الخليج في هذه الخدمة عن 100 شركة في الكويت والخارج.

ويحصل جميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية للاسترداد النقدي على أعلى قيمة استرداد بين جميع البرامج في الكويت. ويشمل هذا البرنامج جميع العمليات التي تتم في أي مكان حول العالم، والعمليات الإلكترونية باستخدام بطاقات ماستركارد تيتانيوم وفيزا بلاتينيوم للاسترداد النقدي. ويمنح البرنامج استردادا لغاية

10 % من قيمة المشتريات في الجمعيات والأسواق داخل وخارج الكويت، ولغاية 5% من قيمة المشتريات في جميع نقاط البيع الأخرى داخل وخارج الكويت بالإضافة إلى مواقع التسوق الإلكتروني.

