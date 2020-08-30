«وربة للتأمين» كرَّمت اتحاد «صيادي الأسماك»

مال وأعمال

تأكيداً على دورها المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصاً منها على تكريم عملائها المتميزين، قام ممثلون عن شركة وربة للتأمين، بتكريم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بمقر الاتحاد، ممثلاً في رئيس مجلس إدارة الاتحاد ظاهر محمد الصويان وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس المبيعات والتوزيع والاكتتاب في الشركة خالد صلاح المطوع إلى أن الشركة ومنذ تأسيسها، تستهدف تقديم جميع الخدمات التي تعزز ثقة عملائها وتعزز حصتها السوقية وتنافسيتها في السوق.

واستدرك المطوع قائلاً: إن تكريم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركة مع العملاء في كل القطاعات وتدعيم علاقات التواصل بينه وبين الشركة بما يزيد من عدد الراغبين بالاتحاد للدخول تحت مظلة الشركة تأمينياً.

اهتمام متزايد

ومن جانبه، أوضح اختصاصي أول تأمين في شركة وربة للتأمين محمد حسين الشمري، أن التكريم يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركة بعملاءها المتميزين والتأكيد على اهتمامها المستمر بعملائها، والعمل على التواصل معهم عبر تقديم كل الإمكانات والخدمات لهم مع عرض جميع الخدمات الجديدة عليهم للاستفادة منها. وأضاف الشمري قائلاً: تحرص الشركة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لعملائها لزيادة حصتها السوقية والتأكيد على ريادتها بالسوق المحلي من خلال تقديم كل ما هو جديد ومتميز دائماً.

أسعار مناسبة

وبدوره، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ظاهر محمد الصويان الشكر والتقدير لشركة وربة للتأمين على اهتمامها المتزايد بتقديم خدماتها لأعضاء الاتحاد، وعبر عن شكره على العروض التي تقدمها شركة وربة للتامين والاسعار المناسبة لدعم قطاع الصيد والمنتج المحلي وأيضاً تقديمها أسعار مناسبة مقابل تغطية مبالغ كبيرة بالتعويض الشيء الذي لاحقه ارتياح لدى الأعضاء بالخدمات التي تقدمها شركة وربة للتأمين.

وأضاف قائلاً: إن الاتحاد يستهدف دوماً الارتقاء بأعضائه وتقديم الخدمات الكفيلة لهم.

وفي نهاية حفل التكريم، قام الصويان وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم محمد الشمري على ما قدمه من جهود كبيرة ومخلصة لإنجاز أعمال الاتحاد واحتياجاتهم التأمينية على أكمل وجه وبالشكل الذي عزز الثقة لدى الاتحاد بما تقدمه الشركة لهم من خدمات.

حضر اللقاء من الاتحاد: حسن الصباغه أمين سر الاتحاد والأعضاء طارق العواد، جاسم حيات، علي فهد الغربة وداود الفيلكاوي.

