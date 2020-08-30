دشتي: تعديلات قانون العمل الأهلي تضمن استمرارية شركات القطاع الخاص

مال وأعمال

قال الخبير الاقتصادي، حسين دشتي، إنه من الطبيعي أن تسعى الجهات المعنية في الحكومة ومجلس الأمة، إلى تعديل بعض مواد قانون العمل الأهلي في البلاد، مع مرور أكثر من 30 سنة من إقراره، نتيجة التطورات الكبيرة التي شهدها العالم على المستوى الاقتصادي والمالي.

ولفت دشتي إلى أنه يجب على المعنيين مراعاة التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد على أعمال جميع الشركات في السوق الكويتي، نتيجة الإقفال والحظر الجزئي والشامل الذي شهدته الكويت منذ شهر مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمنع انتشار كورونا بين أوساط المواطنين والمقيمين في الدولة، واضطرار بعض المؤسسات لخرق بعض مواد القانون النافذ حالياً.

وتابع أن إقرار التعديلات على قانون العمل الأهلي، يشكل ضرورة لحماية الشركات من تداعيات أي أزمة مستجدة مستقبلاً، مبيناً أن غالبية المؤسسات في مختلف القطاعات اضطرت إلى خرق بعض البنود، وتخفيض رواتب موظفيها أو منحهم إجازة بدون راتب بسبب توقف أعمالها نتيجة «كوفيد 19»، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع العديد من القضايا في المحاكم الكويتية في الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم الاستعجال بوضع التعديلات موضع التنفيذ فعلياً.

وأفاد دشتي أنه على الجهات المعنية في الوقت نفسه، أن تعمل على وضع تعديلات لا تزيد الأعباء المالية على الشركات المحلية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الوضع الاقتصادي في السوق المحلي، نتيجة تراجع أسعار النفط، والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية في تغطية النفقات العامة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن تعديل قانون العمل الأهلي بشكل مناسب سيؤدي حكماً إلى جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يخفف الضغوطات المالية على ميزانية الدولة السنوية، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حلول منطقية لمسألة قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للكويتيين، وكيفية احتساب أجور أيام الراحة الأسبوعية الواقعة خلال الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وغيرها من النقاط التي تؤدي للوصول إلى النتيجة المنتظرة من الجميع، وهي حماية القطاع الخاص، ومساعدة الشركات على الاستمرارية، والحيلولة دون فقدان المواطنين لفرص العمل التي نالوها في حال إغلاق الشركات، والحيلولة دون تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات بسبب زيادة البطالة، وحماية مصالح الشركات والموظفين في الوقت نفسه.

ورأى أن إقرار القانون بتعديلاته كما وافق عليها مجلس الأمة أخيراً سيؤدي إلى حصول فجوة مالية بين قيمة المخصصات والالتزامات الجديدة المطلوب من الشركات تحملها، ما يهدد الكثير منها بإغلاق أنشطتها، من جهة أخرى، أشاد دشتي بالقرار الذي اتخذته البنوك بتأحيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بسبب أزمة كورونا، مطالباً الحكومة بالعمل على إقرار قانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، مبيناً أنه من شأن هذا الأمر أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الكويتيين، ويضمن حفاظهم على مستوى معيشة مرتفع.

وتابع دشتي أنه سيعمل على وضع آلية وتقديم دراسة متكاملة حول السبل التي يمكن للحكومة من خلالها، إصدار قرار بإسقاط القروض عن المواطنين، من دون التأثير على المالية العامة للدولة.

