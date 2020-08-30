الذهب قفز 1.5 % بفعل تراجع الدولار

مال وأعمال

«رويترز»: انتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5 في المئة بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأميركي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة. كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7 في المئة إلى 1960.72 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر من واحد في المئة. كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2 في المئة بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة اثنين في المئة إلى 1971.40 دولاراً للأوقية. وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي. إم سي ماركتس، «التراجع الكبير في العملة الأميركية رفع الذهب.

«قال مجلس الاحتياطي إنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ اثنين في المئة لبعض الوقت. يبدو أنهم سيبقون سياستهم النقدية في وضع التيسير البالغ، وهو ما سيدعم الذهب». وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحملة العملات الأخرى، وتتجه العملة صوب أكبر خسارة أسبوعية لها بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو. كان باول قال إن البنك المركزي سيعتمد متوسطا لهدف التضخم، مما يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على الأرجح حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل. ارتفعت الفضة 1.8 في المئة إلى 27.53 دولاراً للأوقية، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.2 في المئة ليسجل 926.49 دولاراً، في حين تقدم البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2171.08 دولاراً للأوقية.

