«الشال»: 129.8 % ارتفاعاً في تداولات العقار خلال يوليو

مال وأعمال

اكد تقرير متخصص آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -ادارة التسجيل العقاري والتوثيق- ان سيولة سوق العقار ارتفعت في يوليو 2020 مقارنة بسيولة يونيـو 2020، حيـث بلغـت جملـة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 177.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 129.8% عن مستوى سيولة شهر يونيو 2020 البالغة نحو 77.2 مليــون دينــار، بينمــا انخفضــت بمــا نسبتـه -58.3% مقارنة مع سيولة يوليو 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 425.3 مليون دينار.

واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى أن تداولات يوليو توزعت ما بين نحو 163.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 14.1 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 429 صفقة، توزعت ما بين 401 عقوداً و28 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 269 صفقة وممثلة بنحو 62.7% من اجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 42 صفقة وتمثل نحو 9.8%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 4.7%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 93.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 63.3% مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 57.5 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها الى نحو 52.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 74.5% في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 91 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو 2020 أعلى بما نسبته 3.2% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 371 صفقة مقارنة بـ 208 صفقات في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 253 ألف دينار مقارنة بنحو 277 ألف دينار في يونيو، أي بانخفاض بحدود -8.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 30.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 110.4% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2020) حين بلغت نحو 14.6 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة الى نحو 17.4% مقارنة بما نسبته 19.4% في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 59.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -47.8% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 40 صفقة مقارنة بـ 14 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 771 ألف دينار مقارنة بنحو 1.05 مليون دينار في يونيو، أي بانخفاض بحدود -26.3%.

وارتفعت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 52.7 مليون دينار، أي ارتفعت بنحـو 944% مقارنة مع نحو 5.1 ملايين دينار في يونيو. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية الى نحو 29.7% مقارنة بما نسبته 6.5% في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو 2020 أعلى بنحو 26.8% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 18 صفقة مقارنة بـ صفقتين ليونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ليوليو نحو 2.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 2.5 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 16%.

وعند مقارنة اجمالي تداولات شهر يوليو 2020 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2019) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 425.3 مليون دينار الى نحو 177.5 مليون دينار، أي بما نسبته -58.3% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -80.2%، سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -43.1% وسيولة النشاط التجاري بنسبة -48.5%

