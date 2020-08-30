«اتحاد الشركات» نظَّم ورشة تفاعلية في «الحوكمة» عن بُعد

مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع معهد حوكمة – مركز دبي المالي، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «حوكمة الشركات – المفاهيم والقواعد» وذلك يوم الأربعاء الماضي بطريقة التعليم عن بعد، حيث قدم ورشة العمل د. أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لـمعهد حوكمة.

وصرح رئيس الاتحاد صالح السلمي أن هذه الفعالية تأتي في اطار تلبية متطلبات هيئة أسواق المال بتحقيق التعليم المستمر لكبار القيادات والتنفيذيين في الشركات، لذا فقد حضرها العديد من قيادات شركات الاستثمار، وقد تم التركيز خلال الورشة على استعراض أهم مفاهيم حوكمة الشركات والتوجهات العالمية الحديثة بالاضافة لاستعراض قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال في 2019. حيث ناقش الدكتور أشرف جمال مع الحاضرين قواعد الحوكمة في الكويت والصادرة عن هيئة أسواق المال، والتي تقوم على توثيق السلوك الأخلاقي، المسؤولية والمساءلة، التنظيم الاداري السليم، بالاضافة الى مبدأ «الالتزام أو التفسير»، ولكن جميع العناصر الجوهرية مستثناه من ذلك المبدأ. ثم تعرض المحاضر الى العلاقات الأساسية في منظومة الحوكمة وأوضح كيف أن مجلس الادارة ممكن أن يتم تشكيله من الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين ولكن وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، والتي تنص على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الادارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضو مستقل على الأقل، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس. كما بين أهمية الأعضاء المستقلين وضوابط الاستقلالية وكيف أن تحقيق التوازن بين الخبرات، التكلفة والكفاءة في عدد أعضاء مجلس الادارة.

ثم تعرض الى فلسفة الفصل بين السلطات ومنع التعارض واحكام الرقابة والتخصص والمهارات، وبين أهمية تشكيل لجان مجلس الادارة وما هي المبادئ العامة لعمل اللجان وأكد على أهمية وجود لجنة التدقيق التي تعد من أهم السمات الرئيسة الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، أيضاً هناك لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم لجنة المخاطر وكيف أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين، وبين واجبات أعضاء مجلس الادارة من حيث واجب الرعاية والحصول على المعلومات وواجب الولاء والسرية وتجنب تعارض المصالح، وبين أفضل الممارسات لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

ثم عرض كيف أن اطار الحوكمة يجب أن يوفر الوقت المناسب، افصاح دقيق حول جميع الشؤون بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية واطار الحوكمة بها، وعرض أهم المعلومات التي يجب الافصاح عنها ومصادر الحصول على معلومات الشركة. ثم أوضح الفرق بين الافصاح الاجباري والافصاح الاختياري، وأما بالنسبة للمعلومات السرية فيجب أن يكون لدى الشركات سياسة واضحة عن هذه المعلومات السرية.

وفي النهاية شكرت فدوى درويش – نائب الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار الحضور القيم على مساهمتهم وتفاعلهم بالأسئلة في هذه الورشة لاثرائها من خلال خبراتهم وتجاربهم، وأكدت الحوكمة هي اختيار استراتيجي وليست التزام بقانون فقط.

وأوضحت أن مركز دراسات الاستثمار قد حرص في فترة كورونا وحتى يومنا هذا على تقديم 7 ورش عمل وبرامج تدريبية عن بعد لكافة العاملين في قطاع الاستثمار.

وتأتي ورشة العمل كأول نشاط مشترك بين اتحاد الشركات ومعهد حوكمة، والذي وقع اتفاقية تعاون مع هيئة أسواق المال قبيل أزمة كورونا، وقد كان الهدف الأساسي من الورشة هو تعريف الحاضرين بأفضل الممارسات في العالم فيما يختص بحوكمة الشركات وكيف تمت الاستفادة من ذلك في صياغة قواعد الحوكمة بالكويت.

