النفط يتراجع.. والمصافي والإعصار يعوقان الإنتاج

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط بعد أن اجتاح الاعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.

انخفض خام برنت تسليم أكتوبر أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولاراً للبرميل في يوم حلول أجل العقد. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل 42.97 دولاراً.

حقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 في المئة وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي. كان الخامان بلغا ذروة خمسة أشهر خلال الأسبوع مع تقليص المنتجين الأميركيين انتاج الخام قبل هبوب لورا وبمعدلات تقارب المستويات التي صاحبت الاعصار كاترينا في 2005. وقالت «بي.بي» انها تستعد بالفعل للعودة الى منشآتها في المياه العميقة بخليج المكسيك للكشف عن أي أضرار ربما لحقتها من جراء العاصفة.

وفي غضون ذلك، توقفت العمليات بشركات تكرير تعالج حوالي 2.33 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي نحو 12 في المئة من طاقة التكرير الأميركية.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، «من ناحية هناك اغلاقات مصافي التكرير التي قلصت الطلب على النفط الخام، لكن في نفس الوقت توقف انتاج خليج المكسيك، ليعوضان بعضهما بعضا».

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، «تداول النفط اتسم بمكاسب قوية في مطلع الأسبوع في ظل ضخ قدر كبير من العلاوة السعرية للعاصفة في السوق قبيل الاعصار لورا، ثم أعقب ذلك محو كبير لعلاوة الاعصار اثر وصول العاصفة حيث ظهر أن الأثر كان محدودا على انتاج الخام البحري ونشاط مصافي التكرير».

وقال ايوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك ان السوق عالقة في نطاق تذبذبات محدودة طال أمده على غير المعتاد، وفي أداء متناقض مع أسواق الأسهم.

وتابع «حتى تراجع الدولار لم تتفاعل معه. لا يوجد نبض في أي من الاتجاهين. نادرا ما كانت تقلباتها محدودة هكذا ولفترة طويلة كهذه، بخاصة في ضوء الوضع الفائر على صعيدي العرض والطلب».

قالت الحكومة الأميركية في تقرير صدر ان انتاج النفط الخام البحري المتوقف في المناطق الخاضعة للولاية التنظيمية للولايات المتحدة بشمال خليج المكسيك مازال يبلغ 84.3 في المئة، بما يعادل 1.55 مليون برميل يوميا، في أعقاب هبوب الاعصار لورا.

وقال مكتب السلامة والانفاذ البيئي الاتحادي ان انتاج الغاز الطبيعي البحري في المنطقة ذاتها منخفض بنسبة 60.1 في المئة أو 1.6 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقد انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وكشفت بيانات «بيكر هيوز» هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 3 منصات لتصل الى 180 منصة في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس. في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي 3 منصات ليسجل 72 منصة.

وقالت آر.بي.سي كابيتال في مذكرة «أسعار الخام تحركت بالكاد هذا الأسبوع، لكن هوامش التكرير تضررت اذ تسببت فيضانات مفاجئة في تعطيل أنماط الاستهلاك العادية، لفترة أطول على الأرجح من بقاء الانتاج في (خليج المكسيك) في حالة توقف».

