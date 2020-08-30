9 تريليونات دولار قيمة الشركات التكنولوجية الأميركية

مال وأعمال

تجاوزت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأميركية كامل أسواق الأسهم في أوروبا، في حدث تاريخي يبرز مدى الصعود الأخير لأسهم القطاع. وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن «بنك أوف أميركا» أن القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة بلغت 9.1 تريليونات دولار، لتتجاوز قيمة أسواق الأسهم الأوروبية مجتمعة -تشمل المملكة المتحدة وسويسرا- والبالغة 8.9 تريليونات دولار.

وبالمقارنة بعام 2007، بلغت قيمة أسواق الأسهم الأوروبية نحو 4 أضعاف القيمة السوقية لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة. تعادل قيمة 5 شركات تكنولوجية كبرى؛ وهي آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت وفيسبوك نحو 23.8% من اجمالي قيمة مؤشر «S&P 500».

وشهد سهم «آبل» ارتفاعاً بنسبة 1200% في العقد الأخير لتكسر القيمة السوقية للشركة مستوى تريليوني دولار لأول مرة في تاريخ الشركات الأميركية، بينما بلغت نسبة صعود سهم «أمازون» نحو 2700% في نفس الفترة.

