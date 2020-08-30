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إغلاق قياسي لـ«ستاندرد آند بورز 500»


نيويورك - «رويترز»: ارتفعت سوق الأسهم الأميركية وقادت شركات التكنولوجيا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ليغلق على ذروة قياسية للمرة السادسة منذ 18 أغسطس.
صعد المؤشر ناسداك المجمع هو الآخر الى مستوى اقفال قياسي مرتفع وانتقل المؤشر القيادي داو جونز الصناعي الى جانب المكاسب على صعيد العام الحالي.
ويبدو أن أغسطس آب الحالي سيكون الأفضل لستاندرد اند بورز 500 منذ 34 عاما.
وختمت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة معاملات الأسبوع أعلى من اغلاق في مكاسب أسبوعية هي الخامسة على التوالي لكل من ستاندرد اند بورز وناسداك.


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