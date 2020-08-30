«بنك أوف أميركا»: المستثمرون يشترون في صناديق السندات والأسواق الناشئة

مال وأعمال

لندن - «رويترز»: قال محللو بنك أوف أميركا ان المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات للأسبوع العشرين على التوالي بينما سحبوا أموالا بقيمة 2.8 مليار دولار اضافية من صناديق الأسهم الأميركية اذ بلغت الأسهم الأميركية مستوى قياسيا مرتفعا. وسجلت صناديق الأسواق الناشئة أداء أسبوعيا قويا، فيما شهدت صناديق الدين أكبر دخول أسبوعي للتدفقات، عند 2.4 مليار دولار، منذ يناير 2020. وشهدت صناديق الأسهم ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ بداية العام بحسب تقديرات محللين لدى بنك أوف أميركا تستند الى بيانات التدفقات المالية في أسبوع. واستقطبت صناديق السندات 16.7 مليار دولار ونزح المال من صناديق الأسهم الأميركية، وكذلك كان الأمر للصناديق اليابانية والأوروبية التي شهدت نزوحا محدودا للأموال في الأسبوع المنتهي. وبلغت أسواق الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، لتتعافى من خسائر فادحة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

