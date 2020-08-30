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مال وأعمال

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تراجع أسهم أوروبا


«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية اذ باع المستثمرون الأسهم متفوقة الأداء هذا العام مثل شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية واشتروا في البنوك بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن سياسة جديدة.
هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة، لكنه ختم الأسبوع مرتفعا حوالي 1% مؤشرات على تقدم في التوصل الى علاج ولقاحات كوفيد-19 مما أثار أجواء من التفاؤل.
وقال المحللون في بي.سي.ايه لأبحاث السوق «اذا نجحت سياسة مجلس الاحتياطي في انعاش الاقتصاد، ستبدأ أسهم القيمة مثل الشركات المالية في التفوق على أسهم النمو».


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