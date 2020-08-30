«الاحتياطي الفيدرالي» حذر من تراكم الديون

مال وأعمال

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان من التجاوزات في الأصول الخطرة وتراكم الديون بعد اجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية. وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن فقاعة الأصول، قال «يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الى أن يدرك الاستقرار المالي والتجاوزات التي يمكن أن توجد نتيجة لسياساته». وقال انه يفضل الانتظار لمزيد من الوضوح بشأن مسار الفيروس قبل أن يقدم المركزي الأميركي مزيدا من التوجيهات المستقبلية. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست تغييرا جذريا، ولكنها تأكيد على الطريقة التي يعمل بها. وأشار الى أنه من الممكن أن يستغرق التضخم بعض الوقت ليصل الى 2%، موضحا «بالنسبة لي، فان التضخم أعلى قليلاً من 2% يعني ربما 2.25% لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى الى المرونة».

