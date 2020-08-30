لبنان: المشاورات الحكومية تسبق ماكرون

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بيروت- الوكالات: اعلنت الرئاسة اللبنانية إنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية يوم غد الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت في حين حذر الرئيس الفرنسي من انزلاق لبنان الى حرب اهلية جديدة.

ولم تتمكن الأحزاب والكتل الطائفية اللبنانية حتى الآن من التوافق على رئيس الوزراء المقبل. والرئيس ميشال عون مطالب بتسمية مرشح ينال أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان.

ومنصب رئيس الوزراء يجب أن يتولاه سني بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان. ولم يتضح بعد من قد يظهر على الساحة ويحظى بأكبر تأييد من النواب. ويعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري هو الاسم الجاد الوحيد الذي يتردد كمرشح للمنصب حتى الآ. لكنه قال إنه ليس مرشحا بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييد لعودته للمنصب. وستجرى المشاورات قبل يوم واحد من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة بيروت في إطار ضغط على القادة اللبنانيين للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمة مالية طاحنة.

ويريد الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل أن يعود الحريري لرئاسة الوزراء. لكن حليفهما المسيحي التيار الوطني الحر الذي أسسه عون يعارض ترشيحه بينما تعارض جماعات وشخصيات بارزة أيضا عودة الحريري مثل حزب القوات اللبنانية المسيحي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

الى ذلك استبق الرئيس الفرنسي، زيارته إلى لبنان بالتحذير من نشوب حرب أهلية وقال ماكرون من باريس إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة فستندلع حرب أهلية وسيؤدي ذلك إلى تقويض الهوية اللبنانية في البلد الذي شهد انفجارا مدمراً مطلع أغسطس في مرفأ بيروت أودى بحياة 181 شخصاً. وأشار ماكرون إلى القيود التي يفرضها النظام الطائفي التي إذا ما أضيفت - لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة أدت إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات وعلى نهج المطالبة دون التدخل أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي. وحذر ماكرون من أنه إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار والضحية الوحيدة سيكون اللبنانيون الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى. وقام الرئيس الفرنسي بزيارة خاطفة إلى لبنان بعد يومين من انفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس.

