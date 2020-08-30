تمديد مهمة «اليونيفيل»

عربيات ودوليات

نيويورك– الوكالات: جدّد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان يونيفيل لسنة واحدة، وخفّض تعدادها في ذات الوقت، مطالبا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.وأوضح دبلوماسيّون أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ 15 مشروع القرار الذي صاغته فرنسا.

وجاء في قرار المجلس أنّه إقراراً منه بأنّ يونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين فإنّ المجلس يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً. ودعا القرار حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل ليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق والمتّصلة باكتشاف أنفاق عام 2019 تسمح بعمليّات توغّل في إسرائيل.

