الإمارات: مرسوم رئاسي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون اتحادي، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام». كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

وكان متحدث باسم طيران «العال» الإسرائيلية، أكد الجمعة، أن الشركة سَتُسيّر الاثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع مضي البلدين قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات، حسب وكالة «رويترز».

وتُقل الرحلة المباشرة بين مطار «بن غوريون» في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توسط في اتفاق 13 أغسطس. وقال مسؤول أميركي إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترمب سيكون من بين المسؤولين الأميركيين على متن الرحلة.

