السيسي: لن أبيع الوهم للمصريين

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعاني من عدة أزمات خطيرة ومنها التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء غير المخطط، مشيرا إلى أنه حذر من التعدي على الأراضي الزراعية منذ 5 سنوات، دون جدوى. وأكد السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن هذا الموضوع ليس مسؤولية الحكومة والرئيس وإنما مسؤولية الشعب وتابع حديثه «الموضوع شائك جدًا وسوف أتحدث فيه بنفسي ولن أبيع الوهم للمصريين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية». ووجه السيسي رسالة للشعب قائلا «انتوا ليه مش عايزين تساعدونا، ومصرين على مواقفكم، بتحلموا ببلد متنظمة ومترتبة وزي الفل ولا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه».

الى ذلك حسم مسؤول مصري رفيع بوزارة الخارجية المصرية، مصير العلاقات وسط تكهنات بتدهورها على خلفية فشل المفاوضات حول سد النهضة.

وقال السفير أبوبكر حفني مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، خلال اعتماد السفير الإثيوبي لدى مصر ماركوس تيكلي إن «مصر تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع اثيوبيا لأن البلدين يربطهما تاريخ عريق متمثلا في نهر النيل» وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية، وأضاف أن «الحكومة المصرية تؤمن بأن تنمية إثيوبيا هي تنمية للجميع ومصر مهتمة بتعزيز علاقتها في مختلف القطاعات مع إثيوبيا».

وجاءت هذه التصريحات بعد ان أعلنت مصر فشل التوصل لصيغة مشتركة في مفاوضات سد النهضة.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أنه عقد بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة اجتماعا برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث الوصول لصيغة مشتركة حول سد النهضة.

من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن استمرار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي «بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية». ورأى وزير الري السوداني أن التوصل لإتفاق يحتاج إلى ارادة سياسية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وقالت «سونا» إنه «بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية بدأ واضحًا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة» لمصر والسودان وإثيوبيا.