وقف المساعدات الأميركية لإثيوبيا

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت مجلة «فورين بوليسي» أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وافق على وقف المساعدات الخارجية لإثيوبيا بسبب سد النهضة، فيما قال مسؤولون إن التخفيضات لن تؤثر على تمويل الولايات المتحدة للإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية.

واضافت «فورين بوليسي» ان وزير الخارجية الأميركي وافق على خطة لوقف المساعدات الخارجية الأمنية والعسكرية والتعليمية لإثيوبيا. وقد تحرم أديس أبابا من نحو 130 مليون دولار مساعدات خارجية أميركية، كخطوة تهدف واشنطن إلى وضع حدّ للمواجهة بين إثيوبيا والدول الأخرى المعارضة لبناء سد النهضة.

