إيقاف وزير الداخلية الليبي وسط احتجاجات شعبية

عربيات ودوليات

طرابلس- الوكالات: أوقف رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وزير داخليته القوي فتحي باشا أغا عن أداء مهامه وقرر التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين.

وتزامنت هذه الخطوة مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» وباشا أغا وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري. ولعب باشا أغا الذي عُين في عام 2018 دورا محوريا في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على طرابلس. وتم صد الهجوم في يونيو بدعم عسكري تركي.

