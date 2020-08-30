ترامب يمهِّد لـ«رئاسة إيفانكا»: كامالا ليست جميلة

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نيو هامبشاير - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انه يتطلع الى رؤية امرأة رئيسة، لكنه لا يريد ان تكون السيناتور كامالا هاريس رئيسة وتساءل ماذا عنها.. هل هي جميلة؟ بينما اطلق الحشد صيحات الاستهجان. وتحدث الرئيس عن كامالا هاريس اثناء حملته الانتخابية في مطار مانشستر، نيو هامبشاير وسخر مرة اخرى من هاريس لحصولها على 15% فقط من الدعم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للديموقراطيين قبل ان يتلاشى الى خانة واحدة في استطلاعات الرأي كما سخر ترامب من هاريس لتركها السباق في ديسمبر 2019 حتى قبل بدء الانتخابات التمهيدية. وقال ترامب»لقد غادرت لأنها لم تكن ستحصل على اي اصوات! ومن المحتمل ان يكون هذا هو رئيسك؟ لا اعتقد ذلك».

وأضاف ترامب انه منفتح على فكرة وجود امرأة في منصب الرئاسة، لكنه اشار الى انه سيتعين عليها كسب دعم الشعب الأميركي وتابع «أريد ان ارى اول امرأة تتولى منصب الرئاسة ايضاً، لكنني لا اريد ان ارى امرأة تتولى هذا المنصب بالطريقة التي ستفعل بها ذلك.. وهي ليست مؤهلة». وعندما ذكر اول امرأة رئيسة، هتف الحشد. ليرد ترتمب: «كلهم يقولون، نريد ايفانكا.. انا لا الومهم».

في المقابل كشفت ماري ترامب، ابنة اخ الرئيس الأميركي عن مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس وصفت فيها ابنته ايفانكا بأنها «نسخة مصغرة من دونالد».

ونشرت ماري ترامب محادثات مسجلة مع عمتها ماريان ترامب باري، وهي قاضية فيدرالية اميركية متقاعدة تبلغ من العمر 83 عاما، في برنامج على قناة «MSNBC». وانتقدت باري ايفانكا بسبب نشرها صورة على موقع «انستغرام» مع احد اطفالها، في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر ان ادارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم عام 2018. وأظهر المنشور المعني ايفانكا مع ابنها الأصغر وتعرضت لانتقادات في ذلك الوقت من قبل الممثلة الكوميدية سامانثا بي التي اعتذرت لاحقا عن استخدام كلمة مسيئة. وقالت السيدة ماري في التسجيل الصوتي انها لم تلم بي على التعليق.

وأضافت «تلك الملعونة ايفانكا تضع صورة مع احد اطفالها على «انستغرام» في نفس اليوم الذي انتشرت فيه انباء تفيد بأن ادارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.. لم استطع القاء اللوم.. لم اسمع عن سامانثا بي من قبل، لا يمكن القاء اللوم على ما قالته».

وخلال التسجيل يمكن سماع السيدة باري وهي تصف اريك ابن الرئيس بالمعتوه، كما تصف ايفانكا بأنها النسخة المصغرة من دونالد ترامب. ويأتي التسجيل الصوتي الجديد بعد تسجيل صوتي تم الكشف عنه مؤخرا نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، حيث وصفت شقيقها بـ«القاسي»، وبأنه «رجل بلا مبادئ وكاذب».

