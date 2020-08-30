الجيش الأميركي يحسم الجدل: لا دور لنا في انتخابات الرئاسة

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واشنطن- الوكالات: أكد الجنرال مارك ميلي اكبر جنرال اميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، لأعضاء الكونغرس ان الجيش لن يلعب دوراً في الانتخابات الرئاسية نوفمبر، ولن يساعد في تسوية اي نزاع اذا تم الطعن في النتائج.

وقال ميلي في رسالة له ردا على اسئلة اثنين من اعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «يحدد دستور وقوانين الولايات المتحدة اجراءات اجراء الانتخابات، ولحل الخلافات حول نتيجة الانتخابات... لا ارى الجيش الأميركي كجزء من هذه العملية». وأضاف ميلي «في حالة وجود نزاع حول بعض جوانب الانتخابات، فان المحاكم الأميركية والكونغرس الأميركي، مُطالبة بموجب القانون بحل اي نزاع، وليس الجيش الأميركي». وكتب ميلي «أؤمن بشدة بمبدأ الجيش الأميركي غير السياسي».

جاءت اجابات ميلي رداً على اسئلة النائبين الديموقراطيين اليسا سلوتكين من ميشيغان وميكي شيريل من نيوجيرسي، بعد جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة في يوليو. ةكانت وكالة «أسوشيتد برس» اول من ابلغ عن رسالة ميلي. وطُرحت فكرة تدخل الجيش في حالة رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب اخلاء مكتب الرئاسة بعد خسارة انتخابات 2020، امام جو بايدن خلال مقابلة في يونيو في برنامج»The Daily Show» ندما سُئل ماذا سيحدث اذا قاوم ترامب ترك منصبه بعد خسارته. وقال بايدن «أنا مقتنع تماماً بأنهم سيرافقونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة»، في اشارة الى هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. كما توقع ديمقراطيون بارزون آخرون، بمن فيهم المرشحة للحزب في 2016 هيلاري كلينتون، انه من غير المرجح ان يترك ترامب منصبه طواعية في حالة نتيجة الانتخابات المتنازع عليها.

