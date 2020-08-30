واشنطن ستسحب «ثلث قواتها» من العراق

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا، حسبما افاد مسؤولون اميركيون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين قولهم ان وزتارة الدفاع «البنتاغون» قررت تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق الى حوالي 3500 جندي. وأضافت ان العديد من المسؤولين الأميركيين اكدوا ان «البنتاغون» ستخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين الى الثلاثة اشهر المقبلة.

ومن شأن ذلك ان يعيد مستويات القوات الأميركية الى ما كانت عليه في عام 2015 عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حملتها ضد تنظيم «داعش» وفقا للصحيفة.

ويتواجد حاليا في العراق نحو 5200 جندي اميركي، ينتشرون في عدة قواعد موزعة على محافظات الأنبار وأربيل وأطراف العاصمة بغداد.

وأعلنت «البنتاغون» رسميا، بدء خفض عديد القوات الأميركية في العراق. لكن اعلان البنتاغون لم يحدد رقما ينما تمت الاشارة الى انه يتم تنسيق العملية مع بغداد. واعتبرت المتحدثة باسم الوزارة جيسيكا ماك نولتي ان قرار التخفيض جاء «بعد التقدم الذي حققناه في الحرب على داعش». ووفقا لما قاله مسؤولون اميركيون سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لاعادة القوات الى الوطن، وتعهد حملة اعادة انتخابه بانهاء ما وصفه «بالحروب التي لا نهاية لها».

والشهر الماضي، قال ابرز قائد عسكري اميركي في الشرق الأوسط انه يعتقد ان الولايات المتحدة ستبقي على تواجد اصغر لكنه مستمر في البلاد، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس».

على صعيد متصل كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة «البناء»، مختار الموسوي، امس عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الى العراق قريبا. وأكد، ان ماكرون يحمل ملفا خاصا عن حدود العراق مع سوريا وتركيا وايران. وأكمل الموسوي وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان مباحثات الرئيس الفرنسي اقتصادية وتركز على الطاقة. وقال ان الرئيس الفرنسي ماكرون يزور العاصمة بغداد الشهر المقبل بعد تغيير موعد زيارته التي كان من المتفق ان يجريها قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي. وأضاف الموسوي ان الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته الى العراق، على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء لأنه يوجد اتفاق الماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية.

