14 قتيلاً في ولايتي لويزيانا وتكساس جراء الإعصار «لورا»

عربيات ودوليات

ليك تشارلز (الولايات المتحدة) - الوكالات: قضى 14 شخصا على الأقل عندما ضرب الاعصار «لورا» مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما اعلنت السلطات والاعلام المحلي. وأكد حاكم لويزيانا جون بيل ادواردز مقتل عشرة اشخاص على الأقل في ولايته قضى نصفهم تسمما بأول اكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الاعصار اليابسة الخميس. والوفيات الأربع الأخرى نجمت عن سقوط اشجار على منازل مواطنين، وفق ادوارز، فيما قضى رجل اثر غرق مركبه في العاصفة.

وحرم 464 ألفا و813 مشتركا من الكهرباء في لويزيانا وفق الموقع الالكتروني المختص «باوراوتيدج». ونجت تكساس الى حد كبير من الاعصار الذي تراجعت قوته. وثلاث من الوفيات الأربع في الولاية نجمت عن التسمم بأول اكسيد الكربون المنبعث من المولدات، وفق تقارير. وأولئك الضحايا الذين يعتقد انهم مشردون، كانوا قد لجأوا الى صالة بلياردو في بلدة بورت آرثر بجنوب شرق الولاية ونقلوا مولد الكهرباء الى داخلها وفق صحيفة «بومونت انتربرايز». وذكرت وسائل اعلام محلية ان رجلا لقى حتفه في ايست تكساس، دون تأكيد ما اذا كان من الضحايا المباشرين للاعصار. وقالت شبكة «سي بي اس» ان الرجل قضى لدى سقوط شجرة على منزله المتنقل في هيمبيل. وكانت السلطات في هايتي اعلنت انّ حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائيّة «لورا» التي اجتاحت البلاد الأحد ارتفعت الى 31 قتيلاً على الأقلّ.

