تركيا تعترض مقاتلات يونانية.. وأوروبا تهدد بعقوبات

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع التركية اعتراضها ست طائرات يونانية من طراز «اف-16» قادمة من جزيرة كريت. وأوضحت انه تم ابعاد الطائرات اليونانية عن منطقة اخطار «نافتيكس»، التي اقتربت منها. ونشرت وزارة الدفاع التركية، فيديو يظهر اعتراض المقاتلات التركية للطائرات اليونانية، وابعادها عن المنطقة. الى ذلك كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ان الاتحاد الأوروبي سينظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاعها في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، محذرا من امكانية مناقشة المزيد من «الاجراءات التقييدية» ضد تركيا في قمة المجلس الأوروبي المقبلة في سبتمبر المقبل 2020.