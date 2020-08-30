ووهان تفتح كل مدارسها الثلاثاء

عربيات ودوليات

ووهان - الوكالات: اعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية انها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء. وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة «كورونا» وأكثر المدن تضررا بالفيروس في الصين. وقالت الحكومة المحلية ان من المقرر ان تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى انحاء المدينة الدراسة امام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين. وذكرت المدينة انها اعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت اذا تغيرت مستويات الخطر ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والاياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام ان امكن. وصدرت اوامر للمدارس بتخزين ادوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.