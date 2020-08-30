فرقة الإنقاذ

آراء

نشاهد في مسلسلات وأفلام هوليوود كيف تكبر المشاكل وتتفاقم الأحداث وتتطور حتى تصل للذروة عندها يفقد الناس الأمل، لكن في اللحظة الأخيرة يصل فريق الانقاذ ليحسن الموقف ويقلب المعادلة لصالح أهل الخير.

نحن من يقلد الغرب في الكثير من ممارساتهم وخاصة السلبية منها وكم أتمنى أن نقلدهم في هذا النوع من الأفلام، فنحن في وطن يجاهد من أجل اصلاح الذات وتعديل المسار ومحاسبة أصحاب الممارسات السلبية، ويحاول جاهدا تحسين مستقبله وتطوير مؤسساته ومشاريعه وأفراده، واليوم نعيش هذه اللحظة الحاسمة.

السؤال الأول: أين فريق الانقاذ في وطني والذي سيعمل على تصحيح المسار ومحاسبة أهل الذمم الضعيفه، فهذا هو الوقت المناسب لظهورهم؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

السؤال الثاني: كيف نختار هذا الفريق؟

عندما نتكلم عن فريق الانقاذ فنحن نحتاج أشخاصا فيهم مقومات البطولة ويقودهم حبهم للوطن. أبطال فيهم النخوة والشجاعة والاقدام للمساهمة في فتح الطريق الذي يضمن الوصول الى طموح الوطن، ويجب أن نختار لهذا الفريق أبطال، كما ويجب أن ندرك بأنه من كان جزأ من المشكلة من المؤكد لن يكون جزأ من الحل، ولن يكون صعبا في وطن فيه عدد كبير من هؤلاء الأبطالا. فدعونا نختار لأعضاء فرق الانقاذ مجموعة متجانسة من خبراء لا شبهة عليهم وشبابا واعيا ومتخصصا وكل يقوم بدوره، فريق يمسك الملف الاقتصادي، وآخر يتولى ملف التعليم وثالث للصحة وفريق لتطبيق الاستراتيجية وتسويق انجازاتها وضمان دور الشباب فيها.

دعوة مني للاسراع في تكوين هذه الفرق وكلي ثقة بأن شباب الوطن فيهم من الأبطال القادرين على قيادة سفينة الوطن الى بر الأمان.

