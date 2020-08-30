كونوا أحراراً في دنياكم

آراء

صرخة مدوية شقت طريقها حتى بلغت عنان السماء وما زالت باقية الى قيام يوم الدين، تلك الصرخة التي أطلقها الامام الحسين عليه السلام من أجل الاصلاح والعدل والحرية منذ أكثر من 1400 عام في وجه كل ظالم مستبد، انها كلمات تختصر معاني الحرية والعزة والكرامة، فالحرية نعمة وهبها الله عز وجل للانسان كما وهبه العزة والكرامة.

الحرية ليست كلمة فحسب، بل هي تختصر معاني انسانية كثيرة لأنها تعطي الانسان قيمته في الحياة وتحيي فيه الروح الانسانية وتستنهض الضمائر وتسترجع البصائر، فبدونها لا تستقيم الحياة أبدا، وبخلافها نجد أن الباطل ينتصر على الحق، والقوي يسحق الضعيف، والغني يستغل الفقير.

انها دعوة لأن نكون أحرارا في دنيانا أمام سطوة الأنا وحب الذات، وأن نملك الشجاعة في رفض كل ظلم وظالم، بل تتعدى الى أكثر من ذلك فهي دعوة حتى نقف مع المظلوم والذي لا يجد على الظالم ناصرا الا الله عز وجل، كما أنها دعوة لأن نترك حب الدنيا الزائلة وشوائبها من غش وتدليس ومهاترات وغيبة ونميمة وكره وفساد وافساد وغيرها من شوائب الدنيا، ناهيك عن أنها دعوة لأن نتحرر من النفاق والتلون، ودعوة لنزع تلك الأقنعة التي شوهت وجوهنا والرجوع الى الفطرة التي فطرنا الله عليها، وباختصار هي دعوة لترك كل الشهوات الدنيوية. فصرخة الحرية تزداد تألقا وسموا بمرور الزمن حتى تسود الحرية ويزيد الأحرار، وتزول العبودية ويتلاشى العبيد. فلا تذل النفس أيها الانسان ولا تتبع الشهوات ولا تكن مملوكا لغيرك وقد خلقك الله حرا عزيزا.

فعندما يكون الانسان حرا فإنه سيعشق الحياة بعزة وكرامة، ويقدس العلم والعمل ويحب لغيره ما يحبه لنفسه، ويبني في الوطن جنبا الى جنب أخيه الانسان بروح الحب والوفاء والولاء، على عكس الانسان العبد للمال والشهوات والذي يضع نفسه موضع الذل لدنيا زائلة فانية، فهو أناني النزعة حتى وان كان يصدح بالقول كونوا أحرارا في دنياكم ويستخدمها لتحقيق مآربه الخاصة فهو على استعداد تام ليفقد ما سواه في سبيل نفسه.

أخيرا وليس آخرا؛ هل واقعنا منسجم مع صرخة الحرية والعزة والكرامة بأن نكون أحرارا ونجعلها نبراسا ينير لنا الطريق؟ وهل نحن فعلا من أهل تلك الصرخة في جميع أمور دنيانا وسلوكنا ومشاعرنا ومواقفنا وحركتنا في الحياة، بحيث نحسب حساب الآخرة؟

والله ولي التوفيق

