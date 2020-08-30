«هيك شعب بدو هيك مجلس»

آراء

أغلبية المواطنين «تتحلطم وتتشره» على أداء مجلس الامة، ويبدون عدم اعجابهم بهذا المجلس أبدا وينتظرون انتهاء مدته الدستورية بفارغ الصبر، وماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي يؤيد صحة كلامي فالأغلبية ينتقدون اداء المجلس.

الناس في كل دول العالم تنتقد الحكومة وليس مجلس الامة لان مجلس الامه هو اختيار الشعب وليس الحكومة، والغريب في الكويت انتقاد الشعب للمجلس وهو من اختار أعضاءه بارادته، وكل مجلس يتم اختياره يكون أسوأ من الذي سبقه وهذا رأي الشعب بمجالس الامة، وانا على يقين بأن المجلس القادم سيكون مثل المجالس السابقة وسيكون الاختيار مثل السابق مبني علي الطائفة والقبيلة والعائلة والحزب أو التيار، أو سيكون الاختيار مبنيا على مصالح شخصية وضيقة كانهاء معاملات او ترسية مناقصات أو غيرها من المصالح الشخصية.

ان المشهد الحالي يترجم تركيبة المجلس المقبل، فالانتخابات الفرعية أعلن عنها، وهناك فرعيات انتهت وبعض الاحزاب والتيارات أعلنت أسماء مرشحيها، ما يعني وكما نقول بالكويتي «لاطبنا ولاغدى الشر» يعني «هيك شعب بدو هيك حكومة» والا أنا غلطان؟ وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وعسى ربي يشافيه ويعافية ويحفظ شعبها من كل مكروه وأن يزيل رب العباد هذا الوباء عنا وعن العالم بأسره.

