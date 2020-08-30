آراء

زادت الاصوات المطالبة بتعديل التركيبة السكانية في الكويت في ظل ظهور ازمة «كورونا» ونعلم جميعاً ان الكويت شأنها شأن باقي دول الخليج، تعاني من اختلال التركيبة السكانية والسبب زيادة الأعداد غير الطبيعية للوافدين مقارنة بأعداد المواطنين، وذلك بناء على كشف الاحصاء اليومي الذي يصدر من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي يظهر ان نسبة الوافدين من اجمالي الدولة يمثل 70% في مقابل 30 % للمواطنين. وفقاً للاحصاء فان عدد الكويتيين يبلغ 1.4 مليون شخص كما اظهرت اخر الارقام الصادرة عن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ان (75 %) من القوة العاملة لا سيما الوافدة منها هي من حملة الشهادات المتدنية. وأضافت الاحصائية ان نسبة الأميين العاملين في الكويت 7.3 %، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون، تليها البحرين بـ 4.1 %.

وعلى الرغم من المآسي التي خلفها انتشار «كورونا»، وما تبعه من ظهور مئات الآلاف من العمالة الهامشية التي انهكت الجهات الرسمية والتطوعية لتوفير سبل العيش لها خلال تلك الفترة، الا انه وكما يقال فان الفرح يولد من قلب المأساة ومن باطن الغيوم ينشق شعاع النور.

الارقام السابقة تدل على عدم التزام الغالبية العظمي من العمالة الوافدة بالاجراءات والاشتراطات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة لمواجهة تفشي وباء كورونا وهو امر يرجع بكل تأكيد الى الحالة التعليمية لهذه العمالة. وعلى الحكومة الان قبل اي وقت اخر ان تباشر بتنفيذ خطة قصيرة المدى للتخلص من العمالة الزائدة وتعديل التركيبة السكانية عبر الاستغناء عن اعداد كبيرة من العمالة التي تبين عدم الحاجة لها، فاغلب الخبراء والمختصين يؤكدون ان الوضع الاقتصادي قبل «كورونا» سيكون مختلفا تماما عما بعده ما يستدعي تغيير تركيبة العمالة المتواجدة.

ولعل ابرز الحلول الموجودة لتعديل التركيبة السكانية هو الاعتماد على التكنولوجيا فالقضاء على المعاملات الورقية واستبدالها بالتكنولوجيا اصبحت ضرورة لا خيارا وعلى الحكومة والقطاع الخاص التوسع في هذا المجال واستثمار القدرات الوطنية بالاضافة الى وضع ضوابط تحد من قبول العمالة الأمية ومنها وضع شرط حصول العامل على الشهادة المتوسطة كأدنى حد وحصول العامل على شهادة الجامعة بالنسبة للعاملين في مجالات الطب والأعمال الفنية والادارية.

