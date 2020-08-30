جدوى تدريس الممنوع من الصرف

آراء

أجمع النحاة وعلماء اللغة على أن الغاية من قواعد النحو العربي بيان أو توضيح المعنى أو سهولة النطق.. وعليه ؛ فأنا لا أعرف أهمية تدريس العديد من الموضوعات النحوية لطلاب مدارسنا وطالباتها.. وكي لا يكون كلامنا مرسلاً، نضرب أمثلة ببعض هذه القواعد من واقع تدريسنا لهذه القواعد منذ أكثر من أربعين سنة..ومنها «الممنوع من الصرف» والذي يعني ببساطة: عدم تنوين بعض الأعلام والصفات وغيرهما من كلمات.. لعلّة أخرى.. وجرّها بالفتحة بدلاً من الكسرة..

وعليه؛ يجب أن تلفظ: وصلت إلى مصر بالفتح على حرف الراء.. وليس بكسر الراء. وجاء أحمد بالضمة من دون تنوين.. وقابلت أحمد بالفتح من دون تنوين. ومررت بأحمد بالفتح.

وليس؛ جاء أحمد بالضمة المنونة. وقابلت أحمدا. ومررت بأحمد بالكسرة.

على اعتبار أن «مصر» ممنوعة من الصرف كونها علما لبلد، و«أحمد»، علم على وزن الفعل..

ونستطرد هكذا في الشرح عدة حصص ؛ ليعرف الطلاب في مدارسنا..كل الأعلام.. وكل الصفات.. الممنوعة من الصرف،وغيرها مثل: صيغ منتهي الجموع.. ويحفظونها غيباً.. ويطبقوها لفظاً وكتابة. فما ينطبق على «أحمد» لا ينطبق على «محمد» حتى ولو كان كل منهما علماً عربياً، لذا ؛ فإن محمدا مصروف أو منون ويجر بالكسرة.. فتقول جاء محمد بالضمة والتنوين وقابلت محمدا ومررت بمحمد.. بالكسرة المنونة..

فالعلم المصروف، مثل: «محمد» يجب تنوينه، وغير المصروف مثل: «أحمد» يجب عدم تنوينه؛ لأن «أحمد» علم على وزن الفعل؛ إذ يمكن أن تقول: أحمدُ الله.. وأحمد، هنا، فعل لا اسم علم..

طبعاً، سيطول شرح الممنوع من الصرف هنا إذا عرفنا بأن من الأعلام ما هو مذكّر وما هو مؤنث وكل الأعلام المؤنثة في اللغة العربية غير مصروفة، أي لاتنوّن.. وتجر بالفتحة..

بعد ذلك يفتح النحاة العرب.. كعادتهم باب الاستثناءات؛ ليقولوا: إن الممنوع من الصرف.. يُصرف إذا وقع مضافاً أو عرّف بأل..

والشاهد:

أنّ قائمة الموضوعات النحوية التي لا جدوى من تدريسها ولا فائدة منها في توضيح معنى أو سهولة نطق أو لفظ مثل، الممنوع من الصرف..كثيرة..

وخلال دراستي في كلية الآداب جامعة، عين شمس بالقاهرة من 1971 حتى 1975 لقواعد النحو العربي، كثيرا ما كان يطلب منا أساتذتنا المصريون، من جهابذة اللغة العربية.. والضالعين في علم النحو والصرف..حذف الكثير من فذلكات النحو الواردة في كتب النحو العتيدة ككتاب «ابن هشام»؛ فما بالك ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين.. وبعد ظهور التقنيات الحديثة.. وشبكة الإنترنت..وانشغال الطلاب أكثر من الماضي..بعلوم التطور الحديث من كيمياء وفيزياء وطبيعة. وأحياء ورياضيات حديثة.. ومنطق وفلسفة وعلم نفس.. وغيرها؟!

عقلية الطالب الآن وحسب تجربة ميدانية وورشية طويلة في المدارس العربية والأجنبية..لا يمكنها أن تستوعب موضوعات نحوية على شاكلة الممنوع من الصرف.. والجمل التي لا محل لها من الإعراب وإعراب غير وسوى كأدوات استثناء ولا النافية للجنس وشروطها.. والمفعول معه وأساليب الإغراء والتحذير والمدح والذم وأسلوب الاختصاص..وعمل المصدر وعمل اسم الفاعل واسم المفعول والمشتقات.. والعدد وتوابعه..وغيرها كثير.. من قواعد نحوية..لا رجاء منها..

فالأمر لا يستحق كل هذا العناء؛ لتقنع الطالب بأن قولك: وصلت إلى مصر بالكسر..خطأ.

وقولك :وصلت إلى مصر بالفتح..صحيح، لأنه يدرك بأنه وفي الحالتين ستبقى مصر هي مصر Egypt وليست تونس أو الكويت..

وأن لفظ مصر مجرورة بالكسرة أو مجرورة بالفتحة سيان عنده من جهة اللفظ أوالنطق.. واللفظ.. تعوّد.!.

وليس معنى هذا أنني أعيب قواعد النحو العربية كلّها أو أدعو لإلغائها.. كلّ الذي أدعو إليه وببساطة؛ أن نبعد الصعب منها والمختلف عليها من قبل النحاة أنفسهم.. عن طلابنا وطالباتنا في مراحلهم الدراسية.. وإذا تطرقنا إليها؛ فمن خلال دروس المطالعة (القراءة) والشعر (النصوص) وليس بحصص مستقلّة..أقصد ؛ أن نتناولها من خلال السلامة اللغوية العابرة والتطبيقية.. عند تناول موضوعات اللغة العربية، تاركين التبحّر فيها للمتخصصين بعد ذلك في دراسة اللغة العربية في الكليات والجامعات.. ليدرسوها بتعمق وتفاصيل دقيقة ممتعة أو مملة.

وأن نخصص لمهارة النحو العربي في امتحان الطالب.. خمس درجات لا غير، وليس عشرين أو خمس عشرة درجة من مئة درجة، لنقلل من خسارة الطالب.. في امتحان اللغة العربية سواء في الفصل الأول أو الثاني من سنته الدراسية.

وللكلام بقية..

