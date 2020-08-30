عوار مصاب بـ«كورونا»

دوليه

جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعب وسط ليون حسام عوار ايجابية بحسب ما أعلن ناديه أول من أمس ولم يشارك بالتالي في مباراة فريقه ضد ديجون في الدوري الفرنسي أمس.

وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي «حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته ايجابية. منذ معرفته بنتيجة الفحص قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أي عوارض». وأكد ليون بأن عوار أصيب بوباء كوفيد-19 خارج أسوار النادي.

وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه الى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 سبتمبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية. وبعد ساعات أعلن ديشان استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الاسباني بدلا من عوار.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا بول بوغبا أصيب أيضا بفيروس كورونا المستجد بالأمس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني.

