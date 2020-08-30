روما ضحية جديدة للفيروس

دوليه

أرجأ نادي روما الايطالي الحصة التدريبية الاولى استعدادا للموسم الجديد أول من امس، بعد اصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وبعد أن أعلن حارس المرمى البديل أنتونيو ميرانتي اصابته الأسبوع الفائت، كشف المهاجم الاسباني كارليس بيريز أيضا عن اصابته الخميس. كما أعلن الظهير الايسر البرازيلي برونو بيريش أول من أمس عبر حسابه على انستاغرام انه «للأسف فحصه ايجابي» بـ«كوفيد-19» مشيرا الى انه لا يعاني من أي عوارض. وتابع «سألتزم بالأيام المحددة لعزل نفسي ولكن أتوق للعودة الى العمل مع باقي الفريق».

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت وقناة «سكاي سبورت» الى ان اللاعب الرابع المصاب هو الهولندي جاستن كلويفرت، بعد أن عاد من العطلة في بلاده ومن جزيرة ايبيزا الاسبانية السياحية. وأفادت تقارير صحافية أن روما أرجأ عودته الى التمارين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر، يوما واحدا حيث سيقوم بفحوصات الكشف عن الفيروس. وأعلن عدد من الأندية الأخرى عن حالات ايجابية بعد عودة اللاعبين والمدربين من العطلة.

اذ كشف بولونيا اصابة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بالفيروس هو الذي يتعالج من سرطان الدم منذ العام الفائت ويخضع للعزل المنزلي. كما أعلن كالياري عن اصابة كل من الكرواتي فيليب براداريتش، لوكا كيبيتيلي، البرتو تشيري والبلغاري كيريل ديسبودوف بالفيروس.

فيما كشف ساسوولو عن اصابة مهاجمه العاجي جيريمي بوغا، ونابولي عن اصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، فيما لم يكشف تورينو عن اسمي لاعبَين مصابين في صفوفه، على غرار العائد الى الدرجة الأولى بنيفينتو الذي أعلن عن حالة ايجابية واحدة.

