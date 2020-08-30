تياغو سيلفا وصل إلى تشلسي

دوليه

تعاقد نادي تشلسي الانكليزي مع البرازيلي تياغو سيلفا، قائد دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، لعام قابل للتجديد، بحسب ما ذكر النادي اللندني أول من امس.

وقال اللاعب البالغ 36 عاما بعد انتهاء عقده الباريسي في بيان النادي «أنا سعيد جدا للانضمام الى تشلسي. أنا ممتن للتواجد في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الالقاب».

من جهتها، أشارت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا «نحن سعداء لاضافة لاعب من قماشة عالمية على غرار تياغو سيلفا. بعد مشاركته في أعلى المستويات منذ عدة سنوات، لا شك لدينا بأن خبرته ونوعيته ستكملان المواهب المتواجدة لدينا هنا».

وحل تشلسي ثالثا الموسم الماضي في الدوري الانكليزي، ليضمن المشاركة في دوري ابطال أوروبا. لكن دفاعه أظهر ثغرات أحيانا، واهتزت شباكه 45 مرة في 38 مرحلة من الدوري، ليحتل المركز الثاني عشر على هذا الصعيد. وكان سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا قد شكر عبر رئيسه القطري ناصر الخليفي سيلفا على مسيرته الطويلة في النادي «تياغو، شكرا لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك وهالتك».

