إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان

دوليه

نشر أول من امس المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أكد من خلالها مواصلته المشوار مع نادي ميلان الايطالي.

وفي صورة وضع عليها الرقم 1 فوق رقمه الحالي (21) في «الروسونيري»، أشار زلاتان لتغيير رقمه ليصبح 11.

وأكدت وسائل اعلام ايطالية بأن المهاجم السويدي جدد تعاقده مع ميلان بعد أن خاض في الموسم المنصرم 20 مباراة مسجلا فيها 11 هدفا.

وأكد ابراهيموفيتش (38 عاما) من خلال التغريدة أنه سيحمل نفس الرقم الذي أخذه في تجربته الأولى مع الفريق اللومباردي والتي كانت بين 2010 و2012. وأكد المدير الفني للفريق الايطالي، باولو مالديني، في وقت سابق أن المهاجم العملاق يعتبر أولوية بالنسبة للفريق.

وقال مالديني في مؤتمر صحافي «ابراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضا ثالثة ورابعة». وأضاف مالديني «نعمل جميعا بجد من أجل التوصل الى اتفاق. نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد انهاء هذا الملف بسرعة كبيرة».

