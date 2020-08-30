لاتسيو ضم رينا

دوليه

قال نادي لاتسيو الايطالي انه ضم الحارس المخضرم بيبي رينا من منافسه المحلي ميلان. وانضم الحارس البالغ عمره 37 عاما الى ميلان في 2018 بعد ثلاثة مواسم مع نابولي لكنه شارك في 13 مباراة فقط. ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الاعارة في صفوف أستون فيلا الانكليزي. ومن المتوقع أن يكون رينا بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو. وقال ستراكوشا «أنا سعيد بانضمامه فهو يملك خبرة مذهلة. انه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور». ولعب رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب اسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، ثمانية مواسم مع ليفربول حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول ثلاثة مواسم مع الفريق.