ليفراني مدرباً لبارما

دوليه

عين بارما الايطالي أول من امس فابيو ليفراني مدربا جديدا له بعقد لمدة عامين ليحل محل روبرتو دافيرسا. وقاد ليفراني البالغ من العمر 44 عاما ليتشي للترقي مرتين متتاليتين ليصل الى دوري الدرجة الأولى لكنه لم ينجح في انقاذ النادي القادم من جنوب ايطاليا من الهبوط الموسم الماضي. كما تولى ليفراني، وهو لاعب وسط سابق في عدة أندية من بينها لاتسيو وفيورنتينا، تدريب جنوة وساعد تيرنانا على تجنب الهبوط من الدرجة الثانية. وشق بارما طريقه عائدا للدرجة الأولى في موسم 2018-2019 بعد هبوطه للدرجة الرابعة في 2015 بسبب الافلاس واحتل المركز 11 في الموسم المنصرم.