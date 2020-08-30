كلوب يستبعد انضمام ليو لليفربول

دوليه

استبعد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول كليا فكرة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه، معتبرا انه في حال حصول ذلك سيكون اضافة رائعة للدوري الانكليزي. وأبلغ ميسي فريقه برشلونة الاسباني الثلاثاء رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب. ورشحت وسائل اعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي الانكليزي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا. كما أشارت تقارير أخرى الى أن أندية باريس سان جرمان الفرنسي، وانتر ميلان ويوفنتوس الايطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكاتالوني. وأكد كلوب أنه سيكون سعيدا في حال حصوله على خدمات ميسي، لكنه أوضح أن مشوار اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لن يقوده الى أنفيلد. وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد أرسنال على لقب درع المجتمع اهتمام (لضم ميسي)؟ من لا يريد أن يكون ميسي في فريقه؟ ولكن لا توجد فرصة. واعترف كلوب بأن محاولة ليفربول للاحتفاظ بلقب الدوري الانكليزي الممتاز ستكون مهددة بشكل واضح اذا انضم ميسي الى الغريم سيتي. وأبدى المدرب السابق لبوروسيا دورتموند اعتقاده أنها ستكون نقلة نوعية لكرة القدم الانكليزية أن يكون لديك أحد أعظم اللاعبين في العالم على الاطلاق في البطولة المحلية من الواضح أن ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب التغلب عليهم.