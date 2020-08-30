ماغواير: كنت خائفاً على حياتي

دوليه

أكد هاري ماغواير قائد فريق مان يونايتد الانكليزي أول من امس، أنه كان «خائفا» على حياته لاعتقاده أنه ضحية عملية اختطاف عندما ألقي القبض عليه في جزيرة ميكونوس اليونانية خلال تمضيته للعطلة خلال الأسبوع الماضي.

وحُكم على ماغواير البالغ من العمر 27 عاما بالسجن لمدة 21 شهرا و10 ايام مع وقف التنفيذ بعد ادانته بـ«الاعتداء على ممثلين للدولة»، و«الأذى الجسدي»، و«الاهانات اللفظية»، و«محاولة الرشوة».

وقال ماغواير في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية ان عناصر شرطة كانوا يرتدون ملابس مدنية، لم يستطع تحديد هويتهم، أوقفوا حافلة صغيرة تابعة لمجموعته وسحبوه من السيارة وضربوه على ساقيه. مشيرا الى أنه حاول الهرب لأنه لم يكن لديه أي فكرة عن هوية هؤلاء الأشخاص. وأضاف «ضربوني كثيراً على ساقي. كنت مذعورا. خائف على حياتي»، مؤكدا أن ضميره مرتاح.

وتابع «أنا لا أتمنى حدوث ذلك مع أي شخص. من الواضح أن الوضع جعل الأمر صعباً على أحد أكبر الأندية في العالم، لذلك يؤسفني أن أضع الجماهير والنادي في هذا الموقف، لكنني لم أفعل شيئا خاطئا»، مضيفا «وجدت نفسي في وضع يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان».

ورد محامي الادعاء يوانيس باراديسيس على ادعاءات ماغواير في تصريح لموقع «مايل أون لاين» واصفا اللاعب بانه «سخيف» و«لا يصدق» وأن أفعاله عندما اعتقد أنه يختطف كانت تصرفات جبانة.

وأضاف «لقد رأيت وقرأت ما قاله ماغواير وهذا امر مثير للسخرية ولا يضيف سوى المزيد من الاهانة الى الاذى الذي تسبب فيه لرجال الشرطة الذين هاجمهم وللنظام القضائي اليوناني ككل». وتابع «يدعي ماغواير أنه كان يخشى أن يتم اختطافه، لكن رده هو الهرب والاتصال بوكيل اعماله، تاركا وراءه خطيبته واخوته وشقيقته وأصدقاء طفولته حتى لو سلمنا ان كلامه صحيح، وهو ليس كذلك، فهذه ليست أفعال رجل شهم». وواصل «لو كنت مكان خطيبته أو أي من الآخرين في المجموعة، لغضبت منه كثيرا لأنه هرب وطلبت منه أن يشرح ما فعل».

وأكد محامي الادعاء أنه من غير المعقول أن لا يدرك ماغواير انه اقتيد الى مركز للشرطة، وقال «ماغواير قال أنه لم يكن يعلم أنه عندما تم ايقاف حافلته أنه امام مركز للشرطة. أود أن أحث جميع الناس على القاء نظرة على مركز شرطة ميكونوس. انه واضح جدا ماهية هذا المكان خلال النهار أو الليل».

وتابع «هناك العديد من سيارات الشرطة المتوقفة خارجه ليلا، وهناك لافتة تشير الى أنه مركز للشرطة وهناك رجال شرطة قرب المركز وخارجه. الطريقة الوحيدة التي لن تكون قادرا على معرفة ما اذا كان مركز للشرطة هو اذا كنت في حالة سكر شديدة»، مشيرا الى أن تصرفات ماغواير تدل على أنه كان مخمورا.

واضاف «من الواضح انه لم يكن ثملا لدرجة كبيرة لانه تمكن من العراك مع مجموعة من الرجال الذين اعتقد انهم الخاطفون وحاول الفرار».

وتقدم ماغواير الأربعاء عبر فريقه القانوني باستئناف ضد الحكم. وبموجب القانون اليوناني، يلغي الاستئناف الادانة الأصلية حتى تكون هناك اعادة محاكمة كاملة.

وكان باراديسيس قد طلب اعتذارا في وقت سابق من هذا الاسبوع قائلا انه سيلعب لصالح ماغواير فى استئنافه، لكن المدافع الانكليزي رفض ذلك خلال المقابلة قائلا «لا اشعر انني مدين باعتذار لاحد. الاعتذار هو شيء تقوم به عندما تفعل شيئا خطأً».

وتساءل باراديسيس «وأين اعتذارنا عن سلوكه؟ وقد اصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجراح وكان لا بد من علاجهم فى المستشفى».

وتابع «أتى رجل غني الى ميكونوس وظن أنه يمكنه القيام بما يحلو له، ثم ظهر على قناة تلفزيونية عالمية لتبرير أفعاله دون الاعتذار لنا بقول أي كلمة».

كما أدين جو ماغواير شقيق المدافع الدولي وصديقه كريستوفر شارمان بمجموعة من التهم وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، لكن الأشخاص الثلاثة نفوا كل التهم التي وجهت اليهم.

ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، بدأ شجار في ملهى ليلي بسبب مزاعم بأن ديزي، شقيقة ماغواير الصغرى حقنت بما وصفه الدفاع بأنه عقار مشتبه به. ولفت ماغواير الذي اسفر الحكم عليه الى استبعاده من تشكيلة المنتخب الانكليزي الذي يخوض الشهر المقبل مباراتين ضمن دوري الأمم الأوروبية الى أن «الاعتقاد الأول كان أننا سنختطف. لقد ركعنا على ركبتينا، ووضعنا أيدينا في الهواء، وبدأوا بضربنا. كانوا يضربوني على ساقي قائلين ان مسيرتي الكروية انتهت: لا مزيد من كرة القدم. لن تلعب مرة أخرى». وواصل «في هذه المرحلة اعتقدت انه لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من الشرطة. لا اعرف من هم لذلك حاولت الهرب». وأوضح ماغواير أنه حاول أخذ شقيقته الى المستشفى لأنها بدت فاقدة للوعي بعد أن تقرب رجلان منها. وأنكر لاعب ليستر سيتي السابق محاولته رشوة رجال الشرطة وعندما سُئل عن هذا الادعاء، أجاب «لا، بالتأكيد أنه كلام سخيف».

