ترامب: نشاط السلة السياسي سيدمر اللعبة

دوليه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من امس ان ما اعتبره نشاطا سياسيا من الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سيدمر اللعبة.

وقال ترامب للصحفيين «أعتقد أن ما يفعلونه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على وجه الخصوص سيدمر كرة السلة». وقال ان ذلك سيشكل «تهديدا» للرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأوقف لاعبو الدوري المباريات لمدة ثلاثة أيام كجزء من احتجاج أشعله اطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، في كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لالغاء مباريات في رياضات أخرى أيضا. وقالت الرابطة واتحاد اللاعبين أول من امس انه سيتم استئناف الأدوار الاقصائية ضمن اتفاق يتضمن زيادة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال ترامب ان الناس لا يريدون التعرض للسياسة عندما يشاهدون الرياضة. وأضاف «انه أمر سيئ للغاية لدوري كرة السلة وسيثبت أنه سيئ للغاية أيضا لكرة القدم».

